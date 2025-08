Kiderült Erzsébet királynő titka, erre sokan nem számítottak

Darren McGrady, a néhai II. Erzsébet királynő egykori séfje nemcsak a palota kulisszatitkaiba engedett betekintést, hanem abba is, mi került a brit királyi család tagjainak tányérjára. YouTube-csatornáján több különleges receptet és történetet osztott meg, amelyek megmutatják, milyen szokások és ízek kísérték a monarchiát a hétköznapokban – és utazások során is.

A legfinomabb titkok derültek ki a királyi család tányérjairól / Fotó: Instagram

A titkos királyi frissítő, ami nélkül nem utaztak sehová

McGrady szerint Erzsébet királynő és családja rendszeresen fogyasztott egy úgynevezett „Lemon Refresher” nevű frissítő citromitalt, amelyet a palota konyháján készítettek el, és minden hónapban betárazva tartották a hűtőben újrahasznosított tonikosüvegekben – kifejezetten azért, hogy magukkal vihessék utazásaikra, például Sandringhambe, Windsorba, Balmoralba vagy akár a királyi jachtra is. A séf elárulta: az ital Epsom-sót is tartalmazott, ezért is volt fontos a rendszeres fogyasztása. „Az Epsom-só természetes módon segíti az emésztést… ha a királyi család tagjai egy kis segítségre szorultak, mindig ehhez a citromos italhoz nyúltak” – magyarázta. A Lemon Refresher nem tartalmaz alkoholt, íze a limonádéhoz hasonlít, de valamivel savanykásabb. Összetevői: citromlé és héj, citromsav, borkősav, Epsom-só és forró víz. Az ital hűtve, vízzel hígítva fogyasztandó.

A desszert, ami meghódította a királynőt – és egy kivételes kérés

A séf másik videójában egy történetet osztott meg arról, hogy II. Erzsébet királynő egy ausztráliai látogatása alkalmával megkóstolta a Chocolate Marquise nevű csokoládédesszertet a melbourne-i kormányzói vacsorán, és annyira ízlett neki, hogy rendhagyó módon elkérte a receptet, hogy hazatérve a palotában is elkészíthessék. „Ez olyasmi volt, amit szinte sosem tett meg” – jegyezte meg McGrady. A desszert selymes, habos, gazdag csokoládékrém, amit lefagyasztanak, de nem dermed teljesen keményre, így tökéletesen szeletelhető.

A séf szerint a királynő különösen kedvelte az étcsokoládét – minél sötétebb, annál jobb. A recept 60%-os étcsokit, sótlan vajat, cukrot, kakaóport, tojássárgáját, brandyt és sűrű tejszínt tartalmaz. Az egészet fóliával bélelt kenyérformába öntik, majd fagyasztják. Egy kis gyümölccsel vagy kávés öntettel díszítve ez lett a „tökéletes desszert Őfelségének”.