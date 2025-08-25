Nehezen megy az alvás? Ezt tedd lefekvés előtt!

10 másodperces videóban osztotta meg a módszert a magyar orvos.
Pokoli, amikor végre időben ágyba kerülsz, mégsem jön álom a szemedre! Szintén aggasztó, ha ugyanez a helyzet a szeptembertől újra iskolába járó gyerkőccel. Dr. Mangó Gabriella háziorvos Facebook-oldalán egy 10 másodperces videóban osztotta meg az ezzel kapcsolatos tanácsát. A módszer egyszerűnek tűnik, bár az első lépést megtenni nem mindig az. Ebben segít a gyöngyösi háziorvos üzenete arról, hogy a minőségi alvás a kipihentségen túl számos extrát nyújt. „A jobb alvásminőség segíti a fogyást, javítja az alapanyagcserét és jótékony hatással van az egészségre” – írja Mangó doktornő. Most pedig jöjjön a pofonegyszerű módszer!
Tudtátok, hogy ha este olvastok és nem filmet néztek telefonon vagy esetleg a tévében, sokkal jobb lesz az alvásminőségetek és pihentebben fogtok kelni másnap?
– tette fel a jó tanácsot rejtő kérdést dr. Mangó Gabriella a Facebook-oldalán.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.