Nehezen megy az alvás? Ezt tedd lefekvés előtt!

Pokoli, amikor végre időben ágyba kerülsz, mégsem jön álom a szemedre! Szintén aggasztó, ha ugyanez a helyzet a szeptembertől újra iskolába járó gyerkőccel. Dr. Mangó Gabriella háziorvos Facebook-oldalán egy 10 másodperces videóban osztotta meg az ezzel kapcsolatos tanácsát. A módszer egyszerűnek tűnik, bár az első lépést megtenni nem mindig az. Ebben segít a gyöngyösi háziorvos üzenete arról, hogy a minőségi alvás a kipihentségen túl számos extrát nyújt. „A jobb alvásminőség segíti a fogyást, javítja az alapanyagcserét és jótékony hatással van az egészségre” – írja Mangó doktornő. Most pedig jöjjön a pofonegyszerű módszer!

Nehezen megy az alvás? Próbáld ki Mangó doktornő javaslatát! Fotó: Pormezz/Képünk ilusztráció

Tudtátok, hogy ha este olvastok és nem filmet néztek telefonon vagy esetleg a tévében, sokkal jobb lesz az alvásminőségetek és pihentebben fogtok kelni másnap?

– tette fel a jó tanácsot rejtő kérdést dr. Mangó Gabriella a Facebook-oldalán.