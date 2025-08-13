Akár fogyni szeretnél, akár egészségesebben élni, előbb-utóbb találkozni fogsz a varázsigével: közepes intenzitású mozgás. De vajon mit jelent ez és honnan tudhatod, hogy az a mozgás, amit végzel éppen, az közepes intenzitású vagy sem? Ehhez ajánl egy pofonegyszerű, zseniális és biztos módszert a magyar orvos, amihez műszer sem kell. Jöjjenek a részletek!

Elárulta a magyar orvos, honnan tudhatod műszer nélkül, hogy közepes intenzitású mozgást végzel (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Dr. Mangó Gabriella friss videóban árulta el, hogy lehet könnyen megállapítani, hogy közepes intenzitású mozgást végzünk. Sőt, a gyöngyösi háziorvos a Facebook-oldalán közzétett videóban arra is választ adott, mennyi az ideális edzésidő.

Ha mentek az úton és nem tudtok folyamatosan beszélni, csak kisebb szünetekkel, akkor elértétek a közepes intenzitású mozgást

– szól Mangó doktornő tanácsa a közepes intenzitású mozgás kapcsán. S hogy mennyit érdemes így mozogni hetente? 150-300 percet – magyarázza a gyöngyösi háziorvos, s míg a többség kezdetben megelégszik az alsó érték elérésével, ha elég kitartó, akkor jó eséllyel hamar ráérez a mozgás örömére, és feszegetve a saját határait, legyőzve önmagát, egyre feljebb tolja a mozgásidőt.

Nézd meg Mangó doktornő zseniális videóját a témában. Rövid és hatásos!