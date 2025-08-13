Elárulta a magyar orvos, honnan tudhatod műszer nélkül, hogy közepes intenzitású mozgást végzel

Zseniális és biztos módszer.
Akár fogyni szeretnél, akár egészségesebben élni, előbb-utóbb találkozni fogsz a varázsigével: közepes intenzitású mozgás. De vajon mit jelent ez és honnan tudhatod, hogy az a mozgás, amit végzel éppen, az közepes intenzitású vagy sem? Ehhez ajánl egy pofonegyszerű, zseniális és biztos módszert a magyar orvos, amihez műszer sem kell. Jöjjenek a részletek!
Dr. Mangó Gabriella friss videóban árulta el, hogy lehet könnyen megállapítani, hogy közepes intenzitású mozgást végzünk. Sőt, a gyöngyösi háziorvos a Facebook-oldalán közzétett videóban arra is választ adott, mennyi az ideális edzésidő.
Ha mentek az úton és nem tudtok folyamatosan beszélni, csak kisebb szünetekkel, akkor elértétek a közepes intenzitású mozgást
– szól Mangó doktornő tanácsa a közepes intenzitású mozgás kapcsán. S hogy mennyit érdemes így mozogni hetente? 150-300 percet – magyarázza a gyöngyösi háziorvos, s míg a többség kezdetben megelégszik az alsó érték elérésével, ha elég kitartó, akkor jó eséllyel hamar ráérez a mozgás örömére, és feszegetve a saját határait, legyőzve önmagát, egyre feljebb tolja a mozgásidőt.
Nézd meg Mangó doktornő zseniális videóját a témában. Rövid és hatásos!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.