3 elgondolkodtató jel, hogy haldoklik a párkapcsolatod

Fantasztikus érzés szerelmesnek lenni és párkapcsolatban élni a szívünk választottjával, de sajnos mindig benne van a pakliban, hogy hiába érzünk az elején mindent tökéletesnek és öröknek, egy idő után mégis elhalványulnak az érzelmek és bekövetkezik az elkerülhetetlen szakítás – ennek pedig megvannak a korai jelei.

3 jele annak, hogy a végét járja a párkapcsolatunk / Illusztráció: Pexels

A Unilad cikke szerint Mark Travers pszichológus egy 2025-ös kutatás alapján elárulta, hogy a legtöbb párkapcsolat nem hirtelen ér véget, hanem fokozatosan. Az ember leginkább csak lassan veszi észre, hogy valami nem oké a szerelmi életében – a szakember szerint három fontos jele van annak, hogy haldoklik egy párkapcsolat.

A párkapcsolat haldoklásának 3 apró jele – Te is tapasztaltad valamelyiket?

1. Megkönnyebbülést érzel, mikor elképzeled az életed a párod nélkül

A pszichológus szerint az ilyen fantáziálások akkor sem jók, ha egyáltalán nem érezzük azt, hogy szakítani szeretnénk, ugyanis a későbbiekben átalakulhatnak bennünk valami sokkal rosszabbá.

2. Folyton kimerült vagy, és nem tudod, hogy miért

Ha folyton kompromisszumot kötünk csak azért, hogy ne legyen stresszes a párkapcsolatunk, az előbb-utóbb kijön a testünkön és úgy érezhetjük, hogy mindig fáradtak vagyunk.

3. Rendszeresen elgondolkodsz a szakításon

A párkapcsolat végének előszele, ha időnként eszünkbe jut, hogy esetleg szakítanunk kéne, még úgy is, ha nem igazán jut eszünkbe semmi konkrétum a miértekkel kapcsolatban. A szakértő szerint amint megjelenik a fejünkben a szakítás kérdése, rögtön megjelenik a válasz is, amit a legtöbb helyzetben figyelmen kívül hagyunk.