Pszichológus figyelmeztet: ez a boldog párkapcsolat 5 titka

Mark Travers, pszichológus, a CNBC oldalán írt egy cikket, amelyben részletesen leírta, hogy melyek azok a dolgok, amelyek egy boldog párkapcsolat ismertetőjegyei. A szakértő szerint sokszor igaz a mondás, hogy az ellentétek vonzzák egymást, hiszen a különbségek izgalmat és frissességet hoznak a kapcsolatba. Azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a túlzott különbségek hosszútávon ártalmasak is lehetnek.

A boldog párkapcsolatok titka Fotó: Freepik

Ez az 5 tényező a titka a legboldogabb párkapcsolatoknak:

1.Közös humorérzék

Nagyon fontos, hogy a párkapcsolatban közösen tudjanak nevetni bizonyos dolgokon. Egy egészséges kapcsolatban általában ugyanazokat a dolgokat találják viccesnek a szerelmesek, és a humort is gyakran használják fel arra, hogy átvészeljék a nehéz pillanatokat.

2.Kommunikációs stílus

A legjobban az, ha a párok hasonlóan állnak egy-egy probléma kezeléséhez és könnyen megtudják beszélni egymással. Ha az egyik fél állandóan beszél, míg a másik csendesebb, könnyen előfordulhat, hogy nem tudjátok megfelelően megbeszélni a problémákat.

3.Hasonló szociális igények

Még egy extrovertált és egy introvertált pár is tökéletesen összepasszolhat, ha képesek alkalmazkodni egymás igényeihez. Az egészséges párok általában összhangban vannak abban, mennyi társasági életre vágynak. Ritkán vitatkoznak azon, hogy elmenjenek-e bulizni vagy otthon maradjanak, és többnyire egyetértenek abban is, mennyi energiát szánnak a baráti összejövetelekre, vacsorákra vagy családi eseményekre.

4.Érdeklődés a másik iránt

A legjobb párkapcsolatokban nincsenek játszmák vagy egyenlőtlenségek abban, ki-kit szeret jobban, és senkinek sem kell versengenie a másik szeretetéért. Az ellentétek vonzhatják egymást, de a közös értékek és az érdeklődés a másik iránt tartós kapcsolatot építenek.

Pszichológusként és férjként is mondhatom: a hosszú távú kapcsolat egészsége kevésbé attól függ, mennyire különböznek a felek, és sokkal inkább attól, mit osztanak meg egymással. A közös alap az egyik legfontosabb tényező, amely lehetővé teszi a párok számára, hogy egy közös életritmust alakítsanak ki, és ez a rutin gyakran meghatározza, hogy meddig tart egy kapcsolat.

5.Érdeklődés a művészetek és kultúra iránt

Travers szerint a szoros párkapcsolatokban gyakran közös jellemző a művészetek és a kultúra iránti érdeklődés. A boldog pároknak nem kell ugyanazt a zenét vagy művészeket szeretniük, de fontos számukra a közös felfedezés. A stabil, hosszú távú kapcsolatokban együtt járnak koncertekre, fedeznek fel új éttermeket és programokat - írja a Life.hu.