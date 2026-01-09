Orbán Viktor egy hatalmas hírrel indította a péntek reggelt. A közösségi oldalán tudatta, hogy levelet kapott Donald Trumptól, amiből kiderült, hogy az Egyesült Államok elnöke hamarosan Magyarországra látogathat.

Orbán Viktor fontos dologra figyelmeztet a migráció kapcsán Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: A migráció nem gumicsont, hanem a választás egyik legnagyobb tétje!

A miniszterelnök most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán. A fotón Benjámín Netanjáhúval, Izreal miniszterelnökével láthatóak közösen. A kormányfő a posztjában egy fontos dologra hívta fel a figyelmet.

A migráció nem gumicsont, hanem a választás egyik legnagyobb tétje!

- írja Orbán Viktor a bejegyzésében.