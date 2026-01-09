Orbán Viktor: A migráció nem gumicsont, hanem a választás egyik legnagyobb tétje!
Fontos dologra hívta fel a figyelmet miniszterelnök.
Orbán Viktor egy hatalmas hírrel indította a péntek reggelt. A közösségi oldalán tudatta, hogy levelet kapott Donald Trumptól, amiből kiderült, hogy az Egyesült Államok elnöke hamarosan Magyarországra látogathat.
Orbán Viktor: A migráció nem gumicsont, hanem a választás egyik legnagyobb tétje!
A miniszterelnök most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán. A fotón Benjámín Netanjáhúval, Izreal miniszterelnökével láthatóak közösen. A kormányfő a posztjában egy fontos dologra hívta fel a figyelmet.
A migráció nem gumicsont, hanem a választás egyik legnagyobb tétje!
- írja Orbán Viktor a bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre