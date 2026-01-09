Súlyos betegséget diagnosztizáltak a 11 éves fiúnál, édesanyja már elbúcsúzott tőle

Egy édesanya elmondta, halálra rémült, amikor súlyos állapotban találta 11 éves fiát. A gyerek napok óta lábfájdalomra panaszkodott, de egy kis lázon kívül semmi sem jelezte a komoly betegséget.

Komoly betegségben szenvedett a fiatal fiú Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

Akár halálos következménnyel is járhatott volna a betegség

Az 51 éves Martine Purdy elmondta, egy nap kisfiát az ágyon ülve találta, nagyon rossz állapotban. Frankit kórházba szállították, és mesterséges kómába helyezték.

Nem mutatkoztak azonnali jelek, előző nap panaszkodott a lábában lévő fájdalomra, és nagyon fáradt volt. Másnap reggel felmentem a szobájába, és az ágy szélén ült, az ujjai mind hátra voltak görbülve, a szeme félig csukva, és szörnyű mormogó hangot adott ki. Nem tudtam felébreszteni; olyan volt, mintha egy másik bolygón lett volna

Az orvosok egy ritka és halálos meningococcus-eredetű agyhártyagyulladást, szepszist és agyhártya- és agyvelőgyulladást diagnosztizáltak nála. A betegséget a Neisseria meningitidis nevű baktérium okozza, ez egy súlyos, életveszélyes állapot, amely az agyhártyát és a gerincvelőt érinti, gyorsan kialakuló lázzal és akár tudatzavarral járhat, sürgős orvosi ellátást igényel.

A mentősök azt mondták az édesanyának, hogy Frankinek néhány órája van hátra, ezért az anya felkészült, hogy elbúcsúzzon fiától. A gyerek jobb tüdeje összeomlott és két rohamot kapott. Szerencsére Franki egy hónap kórházi tartózkodás után túlélte, de 19 hónappal később még korántsem épült fel. A most 13 éves Frankinek segítségre van szüksége a mosakodáshoz és az öltözködéshez, és rossz az emlékezete.

Az orvosok azt mondták Martine-nak, hogy az állapotot valószínűleg egy fertőzés okozta, amely a mellkasából terjedt át az agyára. Franki fertőzés átterjednek az agyára és gyulladást, görcsrohamokat, memóriavesztést és a testrészek mozgásának zavarát okozott. Mindezek ellenére a fiú szerencsés, hogy túlélte a betegséget - írja a Mirror.