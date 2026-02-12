„Annyi lekvárt kanalazunk a lyukakba, amennyi jólesik” – Bernáth József szalagosfánk-receptje

„Szalagos fánkot szeretnél készíteni, de eddig még sosem sikerült?! Akkor itt a jól bevált receptem!” – írja közösségi oldalán Bernáth József. A farsangi szezon népszerű finomsága a szalagos fánk – senki sem tud neki ellenállni. Most te is elkészítheted!

Szalagos fánk nélkül nincs farsang! (Fotó: mindmegette.hu)

Szalagos fánk – nem mindegy, milyen meleg tejjel dolgozunk!

Már a recept elején fontos dologra figyelmeztet Bernáth József: a szalagos fánkhoz közel kézmeleg tejet használjunk, nehogy a magas hőfok megölje az élesztőt!

Hozzávalók:

2 tojássárgája

40 g vaj

2,5 dl tej

5-8 g élesztő

40 g kristálycukor

370 g liszt

10 g liszt a nyújtáshoz

1 csipet só

4-5 dl napraforgóolaj

20 g porcukor+1 csomag vaníliás cukor

200-250 g baracklekvár

Elkészítés:

Meglangyosítjuk a tejet. Fontos, hogy ne legyen sokkal melegebb a kezünk melegénél, mert akkor megöljük az élesztőt. Egy keverőtálba öntünk belőle egy keveset, beleszórunk 1 evőkanál cukrot, és belemorzsoljuk az élesztőt. Hagyjuk, hogy körülbelül 8-10 perc alatt felfusson. A maradék tejbe beleteszünk 40 g apró kockára vágott vajat és a maradék cukrot, hogy elolvadjon, amíg felfut az élesztő.

A 370 g lisztet keverőtálba szórjuk, hozzáadjuk a felhólyagosodott élesztőt és a vajas-cukros tejet, valamint a két tojás sárgáját és egy csipet sót is. Legalább 5 percig dagasztjuk a tésztát. Ha kellően összedolgoztuk az alapanyagokat, megszórjuk egy kevés liszttel, s egy darab frissen tartó fóliával és egy tiszta konyharuhával letakarva kelesztjük 30-40 percig.

A megkelt tésztát enyhén lisztezett deszkán ujjnyi vastagra lapogatjuk, és 6-8 cm átmérőjű köröket szaggatunk ki belőle. Sütés előtt liszttel megszórt tányéron vagy tálcán még legalább 8-10 percig pihentetjük, letakarva.

Az olajat feltesszük melegedni. Fontos, hogy az edény alját bőven ellepje az olaj. Figyeljünk arra, hogy az edény 2/3-ánál magasabbra sose érjen az olaj! Egy kis darab tésztával ellenőrizni tudjuk, hogy kellően meleg-e az olaj. 170-180 °C között ideális.

A középső ujjunkkal mélyedést formázunk a tésztába úgy, hogy közben forgatjuk és enyhén széthúzzuk. A lyukas oldalával lefelé tesszük az olajba, és lefedjük egy fedővel. Ha a fánkok szélein látjuk, hogy kellően megpirult a tészta, megfordítjuk és barnára sütjük a másik oldalát is. A fedőt ekkor már nem fontos használni. Vigyázzunk arra, hogy ne kerüljön olaj a lyukba, mert azt felszívja a tészta!

A kisült fánkokat papírtörlőn itassuk le. Megszórjuk vaníliás porcukorral, majd annyi lekvárt kanalazunk a lyukakba, amennyi jólesik! Jó étvágyat! – szól Bernáth József szalagosfánk-receptje, melyet a Facebook-oldalán osztott meg.