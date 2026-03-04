Szoboszlai vált a Liverpool lebőgése után: máris üzent a Real Madridhoz
Új frizura után új cipő, csak a Liverpool bénázása a régi. Szoboszlai Dominik pakkot kapott a Real Madrid sztárjától.
A tökutolsó kiesőjelölt Wolverhampton Wanderers elleni lebőgés (1-2), és az angol bajnok Liverpool történelmi mélypontra kerülése után hamar vigaszra lelt Szoboszlai Dominik.
Az óriási feltűnést keltett új hajviselete után új futballcipőt is hordhat Szoboszlai. Szerda délután egy olyan csukáról készült képpel üzent Madridba, amely a Real brazil sztárja, Vinícius Júnior nevét (pontosabban a monogramját) viseli.
Szoboszlai Dominik üzent Vinícius Júniornak
A Pool magyar középpályása a doboz kibontása után meg is említette barátját.
Mindennek külön pikantériát ad, hogy bár az utóbbi napokban előrehaladott tárgyalásokról szóltak a hírek, a Liverpool hivatalosan még nem jelentette be a régóta tervezett szerződéshosszabbítást Szoboszlaival, akit összeboronáltak gyerekkori kedvenc csapatával, a Real Madriddal.
Szoboszlaiék egyébként legközelebb pénteken (21.00, tv: Spíler 1) újra Wolverhampton-Liverpool meccsen javíthatnak, de a keddi Premier League-találkozó után ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre