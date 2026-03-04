RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai vált a Liverpool lebőgése után: máris üzent a Real Madridhoz

Új frizura után új cipő, csak a Liverpool bénázása a régi. Szoboszlai Dominik pakkot kapott a Real Madrid sztárjától.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.04. 18:45
szoboszlai dominik Wolverhampton vinícius júnior cipő liverpool real madrid

A tökutolsó kiesőjelölt Wolverhampton Wanderers elleni lebőgés (1-2), és az angol bajnok Liverpool történelmi mélypontra kerülése után hamar vigaszra lelt Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik (jobbra) pakkot kapott a Real-sztár Vinícius Júniortól
Szoboszlai Dominik (jobbra) pakkot kapott a Real-sztár Vinícius Júniortól (Fotó: NurPhoto)

Az óriási feltűnést keltett új hajviselete után új futballcipőt is hordhat Szoboszlai. Szerda délután egy olyan csukáról készült képpel üzent Madridba, amely a Real brazil sztárja, Vinícius Júnior nevét (pontosabban a monogramját) viseli. 

Szoboszlai Dominik üzent Vinícius Júniornak

A Pool magyar középpályása a doboz kibontása után meg is említette barátját.

Szoboszlai Dominik a Real-sztár Vinícius Jr. monogramjával díszített Nike Mercurial Vapor 16 Elite-ben játszhat
Szoboszlai Dominik a Real-sztár Vinícius Jr. monogramjával díszített Nike Mercurial Vapor 16 Elite-ben játszhat (Fotó: Instagram/szoboszlaidominik)

Mindennek külön pikantériát ad, hogy bár az utóbbi napokban előrehaladott tárgyalásokról szóltak a hírek, a Liverpool hivatalosan még nem jelentette be a régóta tervezett szerződéshosszabbítást Szoboszlaival, akit összeboronáltak gyerekkori kedvenc csapatával, a Real Madriddal.

Szoboszlaiék egyébként legközelebb pénteken (21.00, tv: Spíler 1) újra Wolverhampton-Liverpool meccsen javíthatnak, de a keddi Premier League-találkozó után ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjében.

