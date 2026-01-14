Edzőt keres a Real Madrid, az új tréner Szoboszlait is vinné
Gőzerővel keresi Xabi Alonso utódját a Real Madrid. Amennyiben valóban Jürgen Klopp ül le a királyi gárda kispadjára, akkor már tudja, hogy Szoboszlai Dominik mellett, kiket vinne Spanyolországba.
Számtalan hír látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Xabi Alonso menesztése után Jürgen Klopp veheti át a Real Madrid irányítását. Ezt a német tréner korábban tagadta, azonban a Sky Germany újságírója, Florian Plettenberg korábban megszellőztette: a Liverpool korábbi sikeredzője komolyan fontolóra vette a királyi gárda megkeresését, sőt, amennyiben valóban leül a madridiak kispadjára, már azt is tudja, hogy Szoboszlai Dominik mellett mely játékosokat vinné magával a Real Madridhoz.
Klopp vinné magával Szoboszlait
Az átigazolási hírekkel foglalkozó TEAMtalk külön cikkben elemezte, mely liverpooli sztárokat vinné magával Jürgen Klopp abban az esetben, ha kinevezik a Real Madrid vezetőedzőjének. A listán Szoboszlai Dominik mellett Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Ibrahima Konaté és Mohamed Szalah neve is szerepel.
Jürgen Klopp 2024-ben búcsúzott el a Liverpooltól, arra hivatkozva, hogy elfogyott az energiája. A német szakember irányítása alatt hat trófeát nyert a klub, köztük a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is. Tavaly januárban csatlakozott a Red Bull-csoporthoz, ahol jelenleg a nemzetközi futballigazgatói posztot tölti be.
