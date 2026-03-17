Sportért felelős államtitkár: Óriási a küzdelem a fiatalokért
Schmidt Ádám az államtitkárság által szervezett Sportinfó 2026 elnevezésű fórum 12. állomásán azt mondta: az a cél, hogy olyan embereket neveljenek a társadalomnak, akik fel tudják venni a versenyt a riválisokkal.
Nagyon nagy küzdelem van a fiatalokért, mert ma az általános iskolások és gimnazisták naponta átlagosan 6-8 órát töltenek a számítógép és különböző okoseszközök előtt, ehhez képest nekünk az a célunk, hogy minél több fiatalt győzzünk meg és vigyük be őket a sport világába - jelentette ki Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára hétfőn Zalaegerszegen az államtitkárság által szervezett Sportinfó 2026 elnevezésű fórum 12. állomásán - írja a Ripost.
Schmidt Ádám az államtitkárság által szervezett Sportinfó 2026 elnevezésű fórum 12. állomásán így folytatta: az a cél, hogy olyan embereket neveljenek a társadalomnak, akik fel tudják venni a versenyt a riválisokkal, ne bukjanak el az első akadályban, őszinte, tiszta kommunikációra legyenek képesek, csapatjátékosok legyenek, tudják azt, hogy mit jelent a hierarchia. A fiatalok olyan értékrenddel bírjanak, olyan testtartással vágjanak bele a nagybetűs életbe, ami az ő hasznukra fog válni, de feladatuknak tekintik azt is, hogy példaképeket állítsanak az emberek elé.
Azzal folytatta, hogy 2010 előtt a magyar sport infrastruktúra tekintetében nagyon elmaradott volt, azóta jelentős létesítményfejlesztések zajlottak, egyebek között a zalaegerszegi uszoda is ilyen, amit hetente 1800 fiatal látogat. A fórum helyszínéül szolgáló Zalakerámia sportcsarnokra vonatkozóan február elején született döntés, hogy 230 millió forintot biztosít a sportállamtitkárság a legszükségesebb fejlesztések megvalósítására.
Az államtitkár emlékeztetett: 2010-ben több száz sportegyesület állt a megszűnés szélén, napi finanszírozási problémákkal küzdöttek, most viszont erős egyesületi bázisa van a magyar sportnak. Évente 124,9 milliárd forint TAO-támogatást kapnak a hat látvány-csapatsportot űző fiatalok, de az utánpótlás korból a felnőtt, hivatásos sportba lépő fiatalok aránya alacsony, ezért sem lehet élesen szétválasztani a versenysportot és a közösségi sportot - jelezte Schmidt Ádám.
Közölte: Zalába az elmúlt 16 évben összesen 57,97 milliárd forint támogatás érkezett sport jogcímen. Most országszerte több mint 437 ezer igazolt sportolót tartanak nyilván, ami nagyon komoly szám, de még lehet növelni. A legendás sportolót, Monspart Saroltát idézve hozzáfűzte, hogy minden sportra fordított támogatás kétszeresen térül meg az egészségügy területén, ezért fontos, hogy ez a fajta sporttámogatás megmaradhasson.
Schmidt Ádám kitért arra is, hogy az edzők témája kulcskérdés, hiány van belőlük.
Az elmúlt 16 évben megvalósult sportinfrastruktúra-fejlesztés és a sporttámogatások mértéke gyorsabb ütemben fejlődött, így "a sportegészségügy és a sporttudomány tekintetében elmaradásban vagyunk."
Kiemelte azokat a programokat, amelyek során országjárás keretében az iskolákba meghívják a környéken működő sportegyesületeket, sportszakembereket, akik a gyerekeknek bemutatják, milyen sportolási lehetőségek közül lehet választani. A közösségi sportúszó nemzet program például "világszabadalom", nincs a világon még egy ország, ahol térítésmentes az óvodás, nagycsoportos, általános iskolás gyerekek számára az úszástanítás.
Hozzátette, hogy a Sportoló Nemzet Programban 46 olyan egykori vagy jelenlegi Európa-, világ- és olimpiai bajnok sportoló nagyköveti címet kapott, akik példaképek lehetnek a fiatalok számára, szívesen beszélgetnek velük, és hallgatnak rájuk. Néhány héten belül egy életmódkönyvet is bemutatnak, amellyel elsődlegesen az általános iskola felső tagozatát szeretnék megcélozni tankönyvként, bemutatva, hogy a rendszeres sportolás hogyan hat a fiatalokra, az alvásukra, az étkezésükre, a társaságba való beilleszkedésükre, a jellemükre, hogyan hat magára az emberre.
Schmidt Ádám zárásként szívügyeként szólt a parasportról, amelyre az elmúlt négy év során 8,75 milliárd forint össztámogatás jutott.
A zalaegerszegi sportfórumon a szakmai vezetők mellett részt vett Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója, Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke és Major Veronika olimpiai bronzérmes sportlövő is.
