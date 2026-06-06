Szabics és Lisztes is képben, Bundesliga-bajnokkal erősíthet a Kispest-Honvéd

Hiába juttatta vissza három év után az NB I-be a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát, Feczkó Tamás vezetőedző menesztését követően minden bizonnyal külföldi szakvezetője lesz a 14-szeres magyar bajnoknak. Egy svájci szakember érkezése van terítéken: a Csakblog szerint „egy svájci figuráról, Ludovic Magninról pletykálnak”. A 47 éves Magnin 62-szeres svájci válogatott futballistaként két-két Európa-és világbajnokságon vett részt, és játékosként a német Bundesligában érte el a legnagyobb sikereit. 2004-ben a Werder Bremen, 2007-ben a VfB Stuttgart balhátvédjeként nyerte el a bajnoknak járó salátástálat; sőt a brémaiakkal a Német Kupát, a stuttgartiakkal pedig az Intertotó-kupát is elhódította.

A Honvéd edzőjelöltje, Ludovic Magnin (jobbra) 2004-ben Lisztes Krisztiánnal (balról a második) ünnepelte a Werder Bremen német bajnoki címét (Fotó: Getty Images)

A Werdernél évekig Lisztes Krisztián csapattársa volt, a Transfermarkt adatai szerint 26 meccsen játszottak együtt. A 2012-es visszavonulása után az FC Zürichnél járta végig az edzői szamárlétrát – 2018 és 2020 között bő 2,5 évig vezetőedzőként dolgozott és svájci kupagyőzelemig jutott. Ezután az osztrák Altach kispadján csak 2022 tavasza, ellenben szülővárosában, Lausanne-ban három teljes szezon jutott neki: itt a másodosztályból az élvonal felsőházáig vezette a csapatát. Tavaly ősszel már az FC Baselt dirigálta Magnin, de január végén (éppen egy Zürichben aratott 4-3-as győzelem után) menesztették.

Szabics lehet a Honvéd pályaedzője

A kispesti szurkolói blog a forrásai révén úgy értesült, hogy „Magnin állítólag nem hoz magával stábot”, a pályaedzőinek pedig bedobták két válogatott labdarúgóból lett tréner, Polonkai Attila és Szabics Imre nevét. Előbbi legutóbb a Videotonnál (Pető Tamás stábjában), utóbbi az egyiptomi Al-Ahlinál (a dán Jess Thorup segítőjeként) dolgozott, de volt már a magyar és az osztrák válogatott asszisztensedzője is Dárdai Pál, illetve Franco Foda irányításával. Aztán a svájci (Zürich) és német (Augsburg) hasonló munkakörei mellett majd' egy évig a fehérváriak vezetőedzőjeként is tevékenykedett. Szabics és Magnin játékosként Stuttgartban, edzőként pedig Zürichben elkerülte egymást – most viszont a Bozsik Arénában összetalálkozhat.