„Néha jobb, ha nem is szólok hozzá” – Lisztes Krisztián így éli meg fia sikereit a Fradinál

Ifjabb Lisztes Krisztián 2005. május 6-án született Budapesten. Édesapja, a korábbi magyar válogatott középpályás, Lisztes Krisztián, aki három időszakban (1993-1996, 2008, 2011-2012) szolgálta a Ferencvárost. Fia 2021. július 22-én, 16 évesen kötött profi szerződést az FTC-vel, ahol 2022 tavaszán mutatkozott be a felnőttcsapatban. Azóta felgyorsult a pályafutása, idén tavasszal, a szezon végén az MLSZ Rangadó-gáláján megkapta az Év felfedezettje díjat, majd az Eintracht Frankfurthoz szerződött. 2024 nyarán csatlakozik a német csapathoz. Édesapja a Mandinernek elmondta, rendszeresen mindent átbeszél a fiával.

Lisztes Krisztián

„Nagyon szoros a kapcsolat közöttünk, de a szakmai értékelést meghagyom a Dejan Sztankovics vezette stábnak. Ezzel együtt természetesen a foci a közös nyelvünk, vannak bizonyos szituációk, amiket átbeszélünk Krisszel. Gyakran hangoztatom neki: lehetnek jobb, előfordulhatnak gyengébb mérkőzései, a legfontosabb, hogy megmaradjon a szenvedélye, a magabiztossága. Mindenben támogatom, lelkesítem, de azt is tudom, hogy egy-egy vesztes meccs után jobb, ha nem is szólok hozzá. Ilyenkor a legjobb gyógyír, ha elé rakok valami finom ételt” – árulta el a büszke apa. „Úgy gondolom, teljesen természetes, hogy – részben fiatalságából adódóan – a teljesítménygörbéje nem mindig egyenletes. Ez nem meglepő, az én pályafutásomban is akadtak nehezebb pillanatok. Nem mondom, hogy maradéktalanul elégedett vagyok ezzel az évével, de büszkeség tölt el, ha az összképet nézem. 18 évesen stabil tagja lett a Ferencvárosnak, leigazolta a Bundesliga első osztályában szereplő Eintracht Frankfurt, és bekerült az U21-es válogatottba is. Jól viseli a népszerűséget és azt, hogy sokat foglalkoznak vele, mindez nem befolyásolja a teljesítményét.”

Krisztián szeptemberben ötéves szerződést írt alá az Eintracht Frankfurttal, nyártól a német együttes futballistája lesz.

„Nyilván kapcsolatban vagyunk a klubbal, örültem is neki, hogy a közelmúltban egy ötöst rúgtak a Bayern Münchennek. Biztos, hogy minél inkább közeledik a nyári felkészülés, egyre intenzívebb lesz a kontaktus. Nagyon büszke is vagyok arra, hogy ennyire fiatalon egy neves Bundesliga-egyesülethez igazol, de Krisz tavasszal még fejben és lélekben is 100 százalékos erőbedobással a Fradi sikereire, a minél eredményesebb nemzetközi kupaszereplésre és az újabb bajnoki cím megszerzésére koncentrál.”