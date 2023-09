Villámgyors karrier, Lisztes Krisztián így jutott el a Fraditól a Frankfurtig

Lisztes Krisztián jövő nyártól a német élvonalbeli Eintracht Frankfurt labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását. Jelenlegi klubja, a Ferencváros kedden közölte, hogy a 18 éves támadó 2024 nyarán csatlakozik a tavaly Európa-liga-győztes együtteshez, addig az új szerb vezetőedző, Dejan Sztankovics és a budapesti csapat rendelkezésére áll. A Bundesligában jelenleg tizedik Frankfurt egyszeres német bajnok, ötszörös Német Kupa-győztes, valamint kétszeres UEFA-kupa-/Európa-liga-első.

Lisztes Krisztián Fotó: Dömötör Csaba

Ifjabb Lisztes Krisztián 2005. május 6-án született Budapesten. Édesapja, a korábbi magyar válogatott középpályás, Lisztes Krisztián, aki három időszakban (1993–1996, 2008, 2011–2012) szolgálta a Ferencvárost, amellyel kétszeres bajnok és kupagyőztes volt, és szerepelt abban a csapatban, amely 1995-ben Bajnokok Ligája főtábláján játszott az Ajax, a Grasshoppers és a Real Madrid ellen. A „kis Lisztes” 2017-ben került a Fradi utánpótlásába, 2021. július 22-én, 16 évesen kötött profi szerződést az FTC-vel, mint szépreményű ifista – írja a fradi.hu.

Az NB I-ben 2022. május 14-én a Gyirmót ellen, Sztanyiszlav Csercseszov irányítása alatt mutatkozott be, ezzel tagja lett a Ferencváros történetének 33. bajnoki címét szerző gárdának. A következő szezon elején a Shamrock Rovers elleni idegenbeli Európa Liga-playoff-meccsen debütált a nemzetközi porondon. Ősszel az NB II-es „kis Fradi”, a Soroksár SC színeiben 3 gólig jutott. 2023 januárjában szerződést hosszabbított a Fradival. Legközelebb a Leverkusen elleni EL-nyolcaddöntő visszavágóján kapott egy percet, majd a nagy áttörést a Mol Fehérvár elleni hazai bajnoki hozta meg 2023. április 2-án, amikor csereként beállva duplázott, 2-2-re mentve csapatának a meccset. A bajnokság hajrájában még a Vasas, az ősi rivális Újpest és a Kisvárda kapuját is bevette, tevékenyen kivéve részét a 34. bajnoki aranyéremből. Időközben debütált Gera Zoltán irányítása alatt a magyar U21-es válogatottban is, Szlovákia ellen rögtön győztes góllal. A szezon végén az MLSZ Rangadó-gáláján megkapta az Év felfedezettje díjat.

A 2023–2024-es idényt két góllal nyitotta, a Fehérvár és a Puskás Akadémia hálóját zörgette meg, valamint kiosztott egy gólpasszt a Shamrock Rovers elleni idegenbeli Európa Konferencia Liga-selejtezőn.