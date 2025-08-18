Három érv a Fradi mellett: Így juthat a BL-főtáblára Robbie Keane együttese

Itt a végső megmérettetés Robbie Keane csapata számára. A Bajnokok Ligája főtáblájának kapujában a Fradi.
Csak egyetlen párharc választja el a Fradit attól, hogy harmadszor is szerepelhessen a Bajnokok Ligája főtábláján. Az ellenfél ezúttal a Qarabag, amely 2022-ben már kiejtette a magyar rekordbajnokot. Akkor az idegenbeli 1–1-et követően az azeriek ünnepelhettek a Groupama Arénában, ám most Dibuszék lehetőséget kaptak az elégtételre. Nézzük, mi szól a Ferencváros mellett. A Ferencváros-Qarabag mérkőzést kedden 21 órakor játsszák.
Az elmúlt évek alapján a két gárda közel azonos erőt képvisel, a Qarabag sorozatban 11, míg a Ferencváros hat nemzetközi főtáblás szereplésnél tart. Ez mindkét fél esetében többnyire az Európa-ligában történt, most viszont egymás ellen dönthetik el, melyik csapat méltóbb idén a BL-főtáblára.
Az idei selejtezősorozat során mindkét csapat meggyőző teljesítményt mutatott, és megérdemelten jutott el idáig, viszont Robbie Keane csapata sokkal nehezebb ellenfeleken van túl, mint a Qarabag. Már az örmény Noah is a második selejtezőkör egyik legerősebb csapatának számított, a Ludogorec pedig szinte minden évben ott van a kvalifikációs sorozat legesélyesebb csapatai között. Ezzel szemben az azeriek útja kifejezetten egyszerűre sikeredett, hiszen sem az ír Shelbourne, sem pedig az észak-macedón Shkendija nem jelentett különösebb akadályt a Qarabag számára. Emellett fontos megemlíteni, hogy az azeri csapat még nem kezdte el hazája bajnokságát, így a két említett párharcon kívül nem játszott további tétmérkőzéseket. Ez egyfelől jelentheti azt, hogy Gurban Gubanov csapata hatványozottan frissebb lesz a kedd esti találkozón, mint a Fradi, viszont ez a meccshiány akár vissza is üthet a Qarabagnak. Ezzel szemben a Keane-gárda már javában elkezdte a bajnoki szezont, amely egyrészt remek lehetőséget adott arra, hogy az ír tréner januári kinevezés után igazán a saját képére formálja a csapatot, másrészt pedig a játékosok is több időt kaptak az összeszokásra.
A Puskás Akadémia elleni hétvégi bajnokit ugyan 2–1-re elvesztette a Fradi, viszont Robbie Keane több kulcsjátékosát is pihentette a találkozón. A magyarok közül Dibusz Dénes, Tóth Alex és Ötvös Bence mellett Varga Barnabás sem volt ott a kezdőben, emellett a védelemben is variált Keane, és Makreckis is kimaradt a középpályáról. A Fradi még ennek ellenére is kontrollálta a találkozót, és csak a helyzetkihasználáson múlt, hogy nem az övék lett a három pont. Ez megmutatja, hogy amennyiben az említett játékosok visszatérnek a kezdőbe, Keane akár a padról is képes olyan játékosokat beküldeni, akik eldönthetik a találkozót.
A Ludogorec ellen két gólt szerző Varga Barnabás mellett a kölcsönből visszatérő Gruber Zsombor is remekül kezdte a szezont. Ott van még a másik szélen Jonathan Levi is, aki az előző szezon alatt a Puskásban ontotta a gólokat, illetve Lenny Joseph és Alexandar Pesic is, akik ha kell, a padról beszállva is tudják segíteni a zöld-fehéreket. Mögöttük a középpályán Tóth Alex fiatal kora ellenére kiemelkedően szervezi a csapat támadójátékát, illetve Ötvös Bence is, aki szintén párját ritkító passzpontossággal rendelkezik idén, és ő a Fradi legfáradhatatlanabb játékosa is.
