Őrjöngve ünnepelt a Qarabag a Fradi stadionjában, már Szoboszlaiék ellen készülnek

A Ludogorec után megint csak egy ismerős ellenfél vár a magyar rekordbajnokra. 2022-ben hasonló körülmények között, de egy körrel korábban futott össze a két csapat, akkor 4-2-es a Qarabag jutott tovább. Az idegenbeli 1-1 után a vendégek 3-0-ra is vezettek a Fradi stadionjában, végül 3-1-re nyertek, majd zajosan ünnepelhettek. Az azerieknek tehát korábban már sikerült borsot törnie a Fradi orra alá, de nézzük meg mit érdemes tudni a mostani csapatról.

Három éve a Qarabag ünnepelt a Fradi stadionjában Fotó: Árvai Károly

Korábbi Fradi-játékosok a keretben

A két csapatot nem csupán a három évvel ezelőtti összecsapás köti össze, hiszen a Qarabag több olyan játékost is foglalkoztat, akik korábban a Ferencvárosnál is megfordultak. Ilyen például az a Kady Borges is, aki nem először szerepel az azerieknél, hiszen a brazil játékos már a 2021/2022-es szezont is ott töltötte. Idén februárban a jelenleg sérült Julio Romaóért cserébe tért vissza Azerbajdzsánba. Némi óvatosságra intheti a zöld-fehéreket az a tény, hogy az említett idény volt Borges legtermékenyebb szezonja a gólgyártás szempontjából, emellett pedig visszatérése óta is kitűnő formát mutat. A Qarabag játékosa a másik exfradista Sammy Mmaee is, aki a Ferencváros utána a Dinamo Zagreb csapatához igazolt, viszont a horvátok kölcsönadták az azerieknek. Mmaee egyébként részt vett a két csapat mindkét egymás elleni meccsén, az odavágón kezdőként, a visszavágón pedig csereként lépett pályára a Fradi színeiben.

A Qarabag elnöke magabiztos

Az azeri csapat negyedik alkalommal került egy lépésre a Bajnokok Ligája főtáblájától. Először, és eddig utoljára 2017-ben vették sikerrel ezt az akadályt, akkor a dán Köbenhavn elleni párharc megnyerésével jutottak be a sorozat csoportkörébe. A Ferencvároshoz hasonlóan hazája bajnokságában a Qarabag is igazi egyeduralkodónak mondhatja magát, hiszen az elmúlt tizenkét szezonból tizenegyszer végeztek az élen. Ennek ellenére Tahir Gözel, a csapat elnöke azt gondolja, hogy az idei lehet csapata legjobb éve.

Biztos vagyok benne, hogy Bakuban fogadjuk a Liverpoolt és a PSG-t, és futballdiadalt élünk át

– nyilatkozta a sportnews.az lapnak az elnök.