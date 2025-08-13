Már hisztizik az ellenfél, elcsalták a Fradi meccsét?

A magyar rekordbajnok Ferencváros hazai pályán 3-0-s győzelmet aratott a bolgár bajnok Ludogorec ellen a Bajnokok Ligája selejtezősorozatának utolsó előtti fordulójában. Ezzel a Fradi hatalmas lépést tett a BL főtábla felé, hiszen már csak az azeri Qarabag áll Robbie Keane csapatának útjában. A lefújást követő sajtótájékoztatón a bolgár csapat vezetőedzője, Rui Mota elégedett volt csapata teljesítményével, mivel szerinte mindvégig mezőnyfölényben játszottak a razgardiak, mindössze a gól hiányzott. A portugál tréner természetesen csapata les miatt elvett góljáról, és a további bírói döntésekről is elmondta a véleményét.

Magabiztos győzelemmel jutott tovább a Fradi (Fotó: Metropol)

„Néha ilyen a foci, mi játszunk az ellenfél pedig rúgja a gólokat. Most pontosan ez történt” – értékelt a bolgár csapat trénere.

Rui Mota a játékvezetőt is számon kérte:

A VAR szobában ülőket és a bírót kell megkérdezni, hogy miért nem kaptuk meg az első, les miatt elvett gólt. Annyit mondanék, hogy mi szabályosnak véltük, illetve egy egyértelmű tizenegyest sem fújtak be nekünk. Ennek fényében nem hibáztathatom a játékosaimat, mindent megtettünk, és végig irányítottuk a meccset

A bolgár sajtó szerint csaltak a Fradi javára

Ahogy várható volt, nem csak a Ludogorec edzője, hanem a helyi hírportálok is kiakadtak a vitatott bírói döntések miatt. Még azt is kiemelték, hogy az M4 Sport kommentátora is szabályosnak gondolta a bolgárok lesgólját, holott Újvári Máté csak azt mondta, kérdéses a szituáció. A sportal.bg, az ország legolvasottabb lapja szerint is a spanyol játékvezető ütötte ki őket a Bajnokok Ligájából.

„A Ludogorec fájdalmasan zárta az idei Bajnokok Ligája menetelését, a spanyol bírók komolyan hozzájárultak ehhez” – olvasható a meccsösszefoglaló címében.

A bolgárok az Európa-liga főtáblájáért az északmacedón Shkendijával találkoznak, míg a Ferencváros az őket búcsúztató azeri Qarabaggal. Az odavágót jövőhét kedden a Groupama Arénában rendezik.