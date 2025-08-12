Parádéztak a Fradi magyarjai: Kiütéses győzelemmel jutottak tovább a zöld-fehérek a BL-ben

Azzal a tudattal lépett pályára a Fradi a Ludogorec ellen a BL-selejtező harmadik körének visszavágóján, hogy a továbbjutó a Qarabag csapatával játszhat majd a csoportkörös szereplésért. Az azeriek ugyanis még a budapesti mérkőzés kezdete előtt kiejtették az északmacedón Shkëndiját. Mint ismert, a magyar bajnok gólnélküli döntetlent játszott Bulgáriában, így a Groupama Arénában dőlt el minden.

A 21. percben a Fradi kerülhetett volna előnybe, Makreckis cselezte be magát a büntetőterületen belülre, éles szögből leadott lövését védte a kapus Fotó: Metropol

Kis híján egy ludogoreci góllal indult a találkozó, a hatodik percben egy kapu elé ívelt szabadrúgás után Csocsev fejelt Dibusz kapujába, de a partjelző lest jelzett, amit hosszas vizsgálat után a VAR is megerősített. Két perccel később Bile került helyzetbe, de a tizenhatoson belülről a kapu mellé lőtt. A 21. percben a Fradi kerülhetett volna előnybe, Makreckis cselezte be magát a büntetőterületen belülre, éles szögből leadott lövését védte a kapus. Hasonlóan nagy bravúrt mutatott be a 28. percben Dibusz, amikor Csocsev hét méterről, nagy erővel fejelt kapura. Három perccel később megint Makreckis tört be a tizenhatoson belülre, de a próbálkozását ezúttal is védte Bonmann. A 38. percben viszont már ő is tehetetlen volt: Ötvös ívelte a labdát a büntetőterületen belül mélységből érkező Varga Barnabás fejére, aki a hálóba bólintott, megszerezve ezzel a vezetést a Ferencvárosnak.

Ötvös ívelte a labdát a büntetőterületen belül mélységből érkező Varga Barnabás fejére, aki a hálóba bólintott, megszerezve ezzel a vezetést a Fradinak Fotó: Metropol

A második félidő egy piros lappal indult, a játékvezető a 49. percben a bolgárok csapatorvosát küldte el a kispadról. Ami viszont a pályán történteket illeti, hamar megduplázhatta volna előnyét a magyar bajnok. Előbb Tóth Alex fordult le a védőjéről és passzolta tovább a labdát, Makreckis viszont hat méterről a kapu mellé lőtt. Majd két perccel később Joseph találhatott volna be, de a lövését védeni tudta a Ludogorec kapusa. A 65. percben pedig Ötvös próbálkozott távolról, de lövése a kapufán csattant. A 79. percben viszont sikerült növelni az előnyt, Varga duplázott. A csereként beálló Gruber Zsombor játszotta középre a labdát, amit a magyar válogatott csatár juttatott a kapuba. A 86. percben pedig még Tóth Alex szöglete után Szalai Gábor fejelt a kapuba, beállítva a 3-0-ás végeredményt.