Percek alatt eldönthetett volna mindent, megtalálta Varga Barnabás utódját a Fradi?

Jó eredményt ért el, de mégis bosszankodhat az idegenbeli 0-0 miatt a Bajnokok Ligájában a Ferencváros. A BL-selejtező harmadik körében a Fradi a látottak alapján jobban játszott a bolgár Ludogorecnél, s kapura is végig veszélyesebb volt Robbie Keane csapata. Lenny Joseph az első félidőben be is talált, a gólt azonban percekkel később les miatt elvették. Az utolsó percekben a csereként beálló Gruber Zsombor mutatta meg, érdemes volt mégis betenni őt a keretbe. A 21 éves csatár sokkal veszélyesebb volt, mint az FTC válogatott játékosa, Varga Barnabás.

Gruber Zsombor a Kazincbarcika ellen üzent, helye van a Fradi BL-keretében. Fotó: Origo

Gruber zaklatott napokon volt túl. Elsőként kikerült a Fradi BL-keretéből, saját elmondása szerint mindezt az internetről tudta meg. Ha Robbie Keane ezzel szerette volna motiválni játékosát, akkor bejött a terve: a csatár a Kazincbarcika ellen két gólpasszt adott, s egy tizenegyest is belőtt. Nem késett sokat az ír szakember reakciója, Gruber utólag mégis visszakerülhetett a zöld-fehérek Bajnokok Ligája keretébe. Bulgáriában ismét bebizonyosodott, az FTC kétcsatáros játéka nem mindig ízlik Varga Barnabásnak. Ő 70 percet töltött a pályán, komolyabb beszély nélkül. Gruber a 85. percben csereként érkezett meg, s ennyi idő alatt rögtön a Fradi hőse lehetett volna szezonbeli első BL-meccsén. Előbb egy csúsztatott fejese után centiken múlott a gól, majd egy életerős lövéssel próbálkozott, nagyot mentett a bolgárok kapusa.

Gruber második esélye a Fradiban

Gruber Zsombor 2024 telén lett a Ferencváros játékosa. Akkor a tavaszt még Zalaegerszegen töltötte kölcsönben, majd nyáron érkezett meg Budapestre. 2024 őszén Pascal Jansen keze alatt nem tudott kiteljesedni, ezért fél évet kölcsönben az MTK-nál töltött. Most úgy tűnik, be tud robbanni a Fradiban is.

