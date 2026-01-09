Óriási meglepetést vár a Fradi sztárja a vízilabda-Eb-től

A Ferencváros BL-győztes sztárjaival utazik a magyar válogatott a vízilabda-Eb-re. Közülük Fekete Gergő mindenképpen érmet remél, óriási meglepetést vár a belgrádi viadaltól.

Fekete Gergő éremért utazik a vízilabda-Eb-re Fotó: Czinege Melinda

Fekete Gergő, az FTC világbajnoka nem tagadta, a szinte egész évre terjedő igénybevételük főleg mentálisan terheli meg őket, és persze olykor jól esik pár nap fizikai kikapcsolódás is a vízilabda-Eb előtt.

Az FTC-bombázó azt már feledte, hogy a horvátok elleni két decemberi előkészületi találkozón kikapott Varga Zsolt szövetségi kapitány válogatottja, tudniillik azt vallja, hogy vereség lelki terhével tilos világversenyre utazni, attól mihamarabb meg kell szabadulni.

A helyzetünk a rotterdami, majd a boszniai előkészületi tornán egyre inkább alapvetően javult, egyenes arányban azzal, hogy a védekezésünk felfelé ívelt. Pillanatnyilag mást nem kell tenni, mint jelenlegi a formánkat átmenteni Belgrádra. A franciák elleni belgrádi szombati nyitó csoportmeccsen természetesen győzelem a tervem, elvégre nem ok nélkül vertük meg őket Boszniában 20-7-re

– nyilatkozta az Európai Szuperkupa- és BL-győztes Fradi-kiválóság.

A vízilabda-Eb titkos esélyese Montenegro

Ami a második csoportriválist, az igencsak megfiatalított Montenegrót illeti, Fekete szerint a kontinenstorna meglepetéscsapata lesz, aranyérmet szerezhet, Máltán viszont könnyedén túl kell jutniuk. Az a tény, hogy változott az Eb-lebonyolítás, nincs többé negyeddöntő, egy permanens csúcsformát követel meg tőlük is.

Éremmel szeretnénk hazatérni, ha már valóban ennyire jól összeállt a csapatmunkánk. Amúgy is, a magyar vízilabdázás alapszabálya: tőlünk okkal várják el, hogy mindig dobogós pozíciót harcoljunk ki.