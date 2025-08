Három fontos tényező: így nyerhet a Fradi a Ludogorec otthonában

Nem először találkozik egymással az európai kupaporondon a Ferencváros, és a bolgár bajnok Ludogorec. 2019-ben ugyanígy a Bajnokok Ligája selejtezőiben hozta össze a sors a két zöld-fehér alakulatot, akkor kettős győzelemmel, a Fradi menetelhetett tovább. Három hónappal később viszont az Európa Liga csoportkörében a magyar csapat már nem tudta megismételni ugyanezt, és két meccsből csupán egy pontot sikerült szereznie riválisa ellen, ezzel az Espanyol és a Ludogorec mögött, csoport harmadikként búcsúzott az európai kupaszerepléstől. Most idegenben vehet végre elégtételt a Fradi, amely szerda este 19.30-kor (tv: M4 Sport) lép pályára.

A Ludogorecel találkozik a Fradi Fotó: Hegedüs Róbert

Nem kerülhet korán hátrányba a Fradi

A két említett Európa-Liga vereség során gyors gólokkal kezdett a Ludogorec, ez 6 évvel ezelőtt sajnos sordöntőnek bizonyult. Természetesen ez a Fradi már egy nagyon más csapat, mint a 2019-es volt, viszont idén Robbie Keane csapata eddig alig több mint 10 percet játszott hátrányból. Ez egyrészről pozitív előjel, másrészről azt is jelentheti, hogy Dibuszék nem biztos, hogy fel vannak készülve arra, ha nem ők irányítják a meccset.

Dibusz kulcsfontosságú lesz

A magyar válogatott kapus nem kezdte túl jól az évet, a Kazincbarcika elleni bajnoki volt az eddigi egyetlen idei tétmeccs, amelyet megúszott kapott gól nélkül a Fradi. Arra mérget vehetünk, hogy Razgardban feltüzelve, támadó szellemben kezdi, majd a bolgár csapat a mérkőzést, nehéz elképzelni, hogy Dibusznak nyugalmas estéje lesz, tehát szükség van a jó teljesítményre.

Ezzel lepheti meg a Ludogorecet a Fradi

Nem a döntetlenért jövünk, hanem a győzelemért

– nyilatkozta Robbie Keane

Az ír szakember egyértelműen kimondta: idegenben is a győzelem a cél. Ez akár előrevetítheti azt is, hogy támadó szellemben lép majd fel Bulgáriában a Fradi. Ott van a keretben a hétvégi bajnokin kiemelkedően teljesítő Gruber Zsombor is, nehéz elképzelni, hogy a kezdőben kap majd helyet, viszont, ha Keane nem azt az eredményt látja az eredményjelzőn, amit elképzelt, akkor jó húzás lehet a fiatal támadó becserélése is. Ismét négy védős felállás jöhet, Keane előszeretettel rotálja védőit, támadó szellemű szélső hátvédekkel, akár széthúzhatja a bolgárok védelmét, ezzel több helyet teremtve a csatároknak.