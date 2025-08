Négy tétmeccs, három érdekesség: Robbie Keane máris újított a Fradinál

Az előző idény derekán kinevezett ír szakembernek a két szezon közötti időszak volt az első alkalma, hogy igazán a saját képére formálja a Fradit. Emellett arra is fény derült, hogy Robbie Keane mennyire tervezi betartani az új magyarszabályt.

Robbie Keane első teljes idényét kezdte a Fradinál – Fotó: Purger Tamás

A Fradi négy magyar alapembere

A Ferencváros eddigi két lejátszott bajnoki meccse során egyaránt öt-öt magyar játékos szerepelt a kezdőcsapatban. Robbie Keane vezetőedző Dibusz Dénesnek és Varga Barnabásnak szavata meg a bizalmat mindkét mérkőzésen, rajtuk kívül a már tavaly is alapembernek számító Szalai Gábor és Tóth Alex, illetve a nyáron érkező Ötvös Bence az MTK ellen kezdett. Nagy Barnabás, Botka Endre és Gruber Zsombor pedig Kazincbarcika ellen kaptak lehetőséget.

Ha a BL-selejtezőket is figyelembe vesszük, akkor a magyarok közül Dibusz mellett Varga, Ötvös és Tóth tűnnek alapembernek Keane rotációjában.

Hasznos érkezők

A légiósok közül a Puskás Akadémiától érkezett svéd szélső, Jonathan Levi és tavaly az angol másodosztályban játszó Callum O'Dowda meghatározó játékosoknak tűnnek. A magyar érkezők közül egyértelműen Ötvös Bencére számít leginkább Keane, akit több poszton is bevethet, bal oldali védőként és középső középpályásként is szerepeltette. A legutóbbi bajnokin a két kölcsönből visszatérő, Botka Endre és Gruber Zsombor is pazar teljesítményt nyújtottak. Amennyiben Keane a két csatáros rendszert erőlteti, Gruber akár stabil kezdő is lehet a jövőben, pláne, ha képes lesz fenntartani a Kazincbarcika ellen mutatott játékát. Főleg annak fényében, hogy Saldanha az ő posztjáról távozott a nyáron.

Instabil védelem

A Fradinak az eddigi négy mérkőzésből csupán egyet sikerült lehoznia kapott gól nélkül. Ezzel kapcsolatban Dibusz és a védelem is kapott kritikát. Ez betudható annak is, hogy Keane kísérletezett három és négy védős felállással is, és egyelőre nehéz megmondani, hogy melyik mellett teszi le a voksát. Dibusz Dénes pozíciója volt eddig a legbiztosabb pont, könnyen lehet, hogy a jövőben ez változhat.