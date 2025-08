Közbeszólnak az égiek, fontos lépést tehet ma ez a csillagjegy

Úgy tűnik, az égiek nem engedik, hogy felejthetően induljon a hét az egyes csillagjegyek számára. Neked mit mond a horoszkóp, pozitív változásban lesz részed? Mutatjuk!

Neked mit ígérnek az égiek? / Fotó: Metropol

Kos

Hétfőn végre nem kell megküzdened a világgal – a Nyilas Hold és a Nap segítő fényszöge szinte kitakarítja előtted az utat. Amit most kigondolsz, annak nemcsak értelme van, hanem véghez is tudod vinni. Bízz magadban és merj nagyobbat álmodni!

Bika

Ritkán mondod, de most érzed: „Ez most nagyon a helyén van.” A belső nyugalmad és intuíciód összhangban dolgozik, a Nap-Hold segít, hogy tisztán láss. Üzleti vagy anyagi döntés előtt állsz? Most bátran léphetsz!

Ikrek

Jó kis hétfő ez, főleg, ha nem ragaszkodsz görcsösen az irányításhoz. A Nyilas Hold arra ösztönözz, hogy bízz másokban és vedd észre, amikor egy jó beszélgetés új ajtókat nyit meg előtted. A párkapcsolati döntések most különösen jól sülhetnek el.

Rák

Most tényleg úgy tűnik, mintha minden kiszámítható lenne – és ez kifejezetten jól áll. A Hold és a Nap összhangja segíti abban, hogy a napi rutinban is meglásd a fejlődési lehetőséget. Ha munkahelyi változások vannak a láthatáron, most jó döntéseket hozhatsz.

Oroszlán

A kreativitásod nem ismeri a hétfői fáradtságot – sőt, mintha most kapcsolnál turbófokozatra. A Nap a Hold trigonjával most szuper inspirációt küld. Engedd szabadon az ötleteidet, ne akarj ma mindent kontrollálni!

Szűz

Ritka, hogy hétfőn ennyire tisztán látod a dolgokat, de most a csillagok támogatnak ebben. Otthoni vagy családi kérdésekben is harmóniára lelhetsz, ha mersz egy kicsit lazítani. Ne gondolj túl mindent – most pont az egyszerű megoldások működnek a legjobban.

Mérleg

A kommunikáció ma igazán flottul megy – sőt, lehet, hogy valaki épp most mond valami olyat, ami helyre tesz egy dilemmát. A Hold és a Nap együttműködése segít összekapcsolni a szíved szavát és a józan eszed. Érdemes időt szánni a beszélgetésekre!

Skorpió

Ma meglepően racionálisan tudsz bánni azzal is, amihez amúgy érzelmileg szoktál viszonyulni. Ez most erő, nem gyengeség. Használd ki, hogy tisztábban látod, mire éri meg energiát áldozni, és mi az, amit ideje elengedni.