Szűz hold: különleges fordulatot tartogat ennek a csillagjegynek

2025. augusztus 24.

Fotó: Metropol

Kos

Ez a vasárnap ideális arra, hogy kicsit rendezze a dolgait – legyen az a heti bevásárlólista, vagy épp a nagyobb, őszi tervei. A Szűz Hold segít aprólékosan átgondolni, mit és hogyan szeretne. A Jupiternek köszönhetően jöhet egy jó hír is, ami motiválja, hogy tovább lépjen.

Bika

A Szűz Hold ma támogatja abban, hogy megnyugodjon és élvezze a hétvége ritmusát. Talán a vasárnapi ebéd közben beszélhet át olyan ügyeket, amelyek régóta várnak a sorukra. A Jupiter optimizmusa különösen jólesik, hiszen olyan ötleteket hozhat, amelyek hosszú távon is megvalósíthatóak.

Ikrek

Ma szinte szárnyal az elméje, de most a Szűz Hold segít rendszerezni a gondolatokat. Érdemes leírni az őszi terveket, mert könnyen kialakulhat egy átlátható menetrend. A Jupiter hozhat inspiráló beszélgetést, ami lendületet ad.

Rák

Ez a vasárnap békés és harmonikus lehet. A Szűz Hold segít, hogy beszélgessen a szeretteivel, és közösen tervezzék meg az előttük álló heteket. Egy apró, meglepő információ az Uránusztól felkavarhatja a vasárnapi nyugalmat, de hosszú távon hasznosnak bizonyulhat.

Oroszlán

Ma könnyedebben áll a gyakorlati dolgokhoz, a Szűz Hold rávezeti, hogy a részletek is számítanak. Ez egy jó nap arra, hogy beszéljen a terveiről másokkal, mert most valódi, kézzelfogható ötleteket kaphat. Az Uránusz meglepetése viszont átszervezheti a programját.

Szűz

Ez az Ön napja: a Hold az ön jegyében jár, és támogatja, hogy tisztábban lásson. Érdemes most átgondolni a következő hetek céljait, mert a növekvő Hold energiája segít a megvalósításban. A Jupiter hozhat inspirációt vagy jó hírt, amitől lelkes lesz.

Mérleg

Ez a vasárnap nyugodt, rendezett hangulatot ígér. A Szűz Hold arra hívja, hogy figyeljen a részletekre, akár egy kisebb családi ügy rendezésével is felszabadulhat a lelke. A Jupiter segíti a megértést és a tisztánlátást, így akár egy baráti beszélgetésből is sokat profitálhat.

Skorpió

Ma különösen érdemes figyelni azokra a beszélgetésekre, amelyek a jövőről szólnak. A Szűz Hold segíti, hogy praktikusan és tisztán gondolkodjon. Az Uránusz meglepetése lehet kicsit váratlan, de segít új szemszögből látni egy régi kérdést.