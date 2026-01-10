Jupiter szemben a Marssal: Komoly konfliktust okoz a csillagjegyeknek
Meg kell válogatniuk, milyen vitákba szállnak be. A napi horoszkóp segít eldönteni.
A Mars az akarat és a cselekvés bolygója szemben áll a Jupiterrel, amely miatt a kommunikáció hamar egy időzített bombává alakulhat a csillagjegyek között. A napi horoszkóp azonban megmutatja, mikor érdemes és mikor nem érdemes felvenni a kesztyűt.
Horoszkóp: konfliktusok és megoldások
Kos
Szombaton szinte bármin és mindenen felcsattanhat. A Jupiter szembekerül az uralkodó bolygójával, a Marssal, ami azt jelzi, hogy ha belemegy egy vitába, nagyon könnyen elszaladhat önnel a ló. Érdemes lenne inkább bele sem menni a konfliktusokba.
Bika
Szombaton kellemetlen vita alakulhat ki valakivel. A konfliktus szólhat párkapcsolatról, de akár pénzről és anyagiakról is. Most különösen fontos, hogy patikamérlegen mérje ki a szavait, mert a másik fél is ingerült lehet, és egyetlen rossz mondatból komoly veszekedés kerekedhet.
Ikrek
Vita alakulhat ki valakivel amiatt, hogy jelenleg vannak még tisztázatlan részletek. Ilyenkor bölcsebb egy kicsit várni, amíg mindenre fény derül. Most nagyobb a veszekedés esélye, mert a másik fél könnyen elveszítheti a türelmét.
Rák
Lehet, hogy nem ért egyet egy ismerőse vagy barátja döntésével, véleményével, de érdemes alaposan átgondolnia, mennyire akarja ezt szóvá tenni. Jobban jár, ha a kritikus megjegyzéseket inkább megtartja magának. A Bak jegyében járó bolygók miatt ön is szigorúbb a szokásosnál.
Oroszlán
Önnek nem okoz gondot a közvetlenség, mégis vannak emberek, akikkel nehezebben kommunikál. Ezt az ellenérzését most érdemes lenne félretennie. Az égi folyamatok szerint fontos találkozás és jelentős felismerés várhat önre.
Szűz
Elege lehet a túlságosan határozott, sőt az ön megítélése szerint inkább agresszív emberekből, mert mostanában több ilyennel is dolga akadt. Ma is előfordulhat, hogy valaki erőteljesebben nyilvánul meg, mint ahogy ön azt jónak tartaná. Ez azonban nem tragédia. Ne sértődjön meg, mert ezzel csak a saját napját rontaná el.
Mérleg
Egy fontos kérdésben nem lenne szerencsés figyelmen kívül hagynia a családja véleményét. Ők nem akarnak rosszat önnek. Ne duzzogjon, inkább ossza meg velük az aggályait. A bolygók szerint erre leginkább szombat délután nyílik lehetőség.
Skorpió
Sokszor megfogadta már, hogy nemet mond, ha valaki olyan szívességet kér öntől, amely túlzásnak tűnik, vagy túl sok időt venne el. Most itt a kiváló alkalom, hogy tartsa magát ehhez az elhatározáshoz. Mondjon nemet, vagy halassza későbbre a kérést.
Nyilas
Szombaton ellentmondásos hatások érik: lesz, aki kifejezetten kedves önhöz, és lesz, aki kifejezetten bosszantó. Ez máskor is előfordul, most azonban érzékenyebben érinti, mint általában. Érdemes elgondolkodnia azon, kinek a társaságát keresi szívesen.
Bak
Büszke arra, hogy nem foglalkozik pletykákkal és kósza híresztelésekkel, most azonban érdemes lenne kivételt tennie. Olyan információk jöhetnek, amelyeket komolyan kellene vennie, még akkor is, ha elsőre ködösnek tűnnek.
Vízöntő
Szombaton semmilyen vitába ne szálljon bele, amelyben nem érintett közvetlenül. Nagy lehet a kísértés, hogy beleszóljon mások ügyeibe, mégis jobb, ha ezt elkerüli. Az égi folyamatok szerint érdemes az energiáit fontosabb dolgokra tartalékolnia, például feltöltődésre és kikapcsolódásra.
Halak
Több bolygószembenállás is látható az égen, amelyek kommunikációs félreértésekre utalnak. Érdemes számolnia azzal, hogy nem mindig értik pontosan, amit mond, ezért különösen figyeljen a megfogalmazásra.
