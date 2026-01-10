Jupiter szemben a Marssal: Komoly konfliktust okoz a csillagjegyeknek

A Mars az akarat és a cselekvés bolygója szemben áll a Jupiterrel, amely miatt a kommunikáció hamar egy időzített bombává alakulhat a csillagjegyek között. A napi horoszkóp azonban megmutatja, mikor érdemes és mikor nem érdemes felvenni a kesztyűt.

Napi horoszkóp: konfliktusokkal telített nap lesz. Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Horoszkóp: konfliktusok és megoldások

Kos

Szombaton szinte bármin és mindenen felcsattanhat. A Jupiter szembekerül az uralkodó bolygójával, a Marssal, ami azt jelzi, hogy ha belemegy egy vitába, nagyon könnyen elszaladhat önnel a ló. Érdemes lenne inkább bele sem menni a konfliktusokba.



Bika

Szombaton kellemetlen vita alakulhat ki valakivel. A konfliktus szólhat párkapcsolatról, de akár pénzről és anyagiakról is. Most különösen fontos, hogy patikamérlegen mérje ki a szavait, mert a másik fél is ingerült lehet, és egyetlen rossz mondatból komoly veszekedés kerekedhet.



Ikrek

Vita alakulhat ki valakivel amiatt, hogy jelenleg vannak még tisztázatlan részletek. Ilyenkor bölcsebb egy kicsit várni, amíg mindenre fény derül. Most nagyobb a veszekedés esélye, mert a másik fél könnyen elveszítheti a türelmét.



Rák

Lehet, hogy nem ért egyet egy ismerőse vagy barátja döntésével, véleményével, de érdemes alaposan átgondolnia, mennyire akarja ezt szóvá tenni. Jobban jár, ha a kritikus megjegyzéseket inkább megtartja magának. A Bak jegyében járó bolygók miatt ön is szigorúbb a szokásosnál.



Oroszlán

Önnek nem okoz gondot a közvetlenség, mégis vannak emberek, akikkel nehezebben kommunikál. Ezt az ellenérzését most érdemes lenne félretennie. Az égi folyamatok szerint fontos találkozás és jelentős felismerés várhat önre.



Szűz

Elege lehet a túlságosan határozott, sőt az ön megítélése szerint inkább agresszív emberekből, mert mostanában több ilyennel is dolga akadt. Ma is előfordulhat, hogy valaki erőteljesebben nyilvánul meg, mint ahogy ön azt jónak tartaná. Ez azonban nem tragédia. Ne sértődjön meg, mert ezzel csak a saját napját rontaná el.



Mérleg

Egy fontos kérdésben nem lenne szerencsés figyelmen kívül hagynia a családja véleményét. Ők nem akarnak rosszat önnek. Ne duzzogjon, inkább ossza meg velük az aggályait. A bolygók szerint erre leginkább szombat délután nyílik lehetőség.