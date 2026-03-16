Vigyázat, Újpest bedugulhat! Hónapokig tartó felfordulás kezdődött a Pozsonyi utcában

Hivatalosan is elrajtolt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyik legnagyobb tavaszi projektje Újpesten. A Pozsonyi utca és az István út állapota már régóta hagyott kívánnivalót maga után, ám a most kezdődő munkálatok mértéke minden eddigit felülmúl majd az érintett szakaszon.

Újpesten a Pozsonyi utca és az István út felújítása teszi próbára majd az arra közlekedők türelmét a következő hónapokban, de a BKK szerint a végeredmény megér majd ennyi bosszúságot. Fotó: BKK

Mi történik most Újpesten? Forgalmi változások a Pozsonyi utca felújítása miatt

Bár az útvonal mindkét irányban járható marad, a sávlezárások és a munkagépek miatt jelentősen megnövekedett menetidővel kell számolniuk azoknak, akik nap mint nap közlekednek az érintett szakaszon. Márpedig a főváros egyik legforgalamasabb területéről beszélünk, ahol március 16-tól az alábbiakra kell felkészülniük a közlekedőknek:

Sávlezárások: A kivitelezés több ütemben zajlik, így folyamatosan változik majd, melyik oldalon dolgoznak éppen a szakemberek.

Parkolási tilalom: Az érintett szakaszokon ideiglenesen megszűnik a parkolási lehetőség, ami a környéken lakóknak okozhatja a legnagyobb fejtörést.

Tömegközlekedés: A buszjáratok menetrendje és megállóhelyei is módosulhatnak a munkálatok előrehaladtával, ezért érdemes figyelni a BudapestGO alkalmazást.

Biztonságosabb és élhetőbb közlekedési csomópont alakul ki a főváros egyik legforgalmasabb részén. Fotó: BKK

Meddig tart a káosz?

A rossz hír az, hogy a felújítás nem napokig vagy hetekig, hanem hónapokig tart. A teljes rekonstrukció várhatóan több ütemben valósul meg, így a forgalomkorlátozásokra még jó sokáig számítani kell. Ugyanakkor a BKK ígérete szerint a végeredmény kárpótolja majd a lakókat a kellemetlenségekért.

A cél egy zöldebb és biztonságosabb környezet kialakítása:

Megújuló burkolat: Végre eltűnnek a kátyúk és a töredezett aszfalt.

Zöldebb környezet: Több fát és cserjét ültetnek az útvonal mentén, barátságosabbá téve a városképet.

Biztonságosabb csomópontok: Átalakítják a gyalogosátkelőket és javítják a lámpás kereszteződések áteresztőképességét.

Átalakítják a gyalogosátkelőket és javítják a lámpás kereszteződések áteresztőképességét. Kerékpáros barát megoldások: A biciklisek számára is kényelmesebb és biztonságosabb lesz az áthaladás az érintett szakaszon.

A felújítás részleteiről és az éppen aktuális forgalmi rendről a BKK hivatalos oldalán lejhet naprakészen tájékozódni, addig is: kitartást, Újpest!