"Ilyen még nem fordult elő velem!" - Eltűntek a bérletek a BudapestGO-ból, extra kiadással szembesültek a budapestiek

Eltűntek a bérletek a BudapestGO alkalmazásból és a budapestiek felháborodva tapasztalták kedden reggel, hogy az eltűnt bérletek hiányában jegyet kell vásárolniuk, különben az ellenőrök megbüntethetik őket. Patainé Lakatos Éva pár nappal ezelőtt vette meg a havi bérletét, ám most 2 750 forintért napijegyet kellett vennie, hogy eljusson a munkahelyére. A BKK szerint a bérletek valójában nem tűntek el, csupán az alkalmazásba kell újra belépni, és így ismét láthatóvá válik az érvényes bérlet. Arról azonban egy szó sem esik, hogy honnan kellett volna ezt tudniuk az alkalmazás felhasználóinak és ki téríti meg nekik a pluszköltséget.

Fejlesztették, ezért frissíteni kellett az alkalmazást. A BudapestGO ugyanis eltüntette a bérleteket Fotó: Mino Surkala

Eltűntek a bérletek a BudapestGO applikációból

December 15-ről 16-ra virradó éjjel frissült a BudapestGO alkalmazás, ám az újítás sokaknak inkább bosszúságot, mint megkönnyebbülést okozott. A frissítés ugyan bevezette az Apple Pay és Google Pay támogatást, így elvileg gyorsabban és kényelmesebben lehet jegyet és bérletet vásárolni, az útvonaltervezést is finomították, valahogy mégsem zajlott minden zökkenőmentesen. Patainé Lakatos Éva a 4-es villamoson bosszankodott, hogy napijegyet kellett vennie 2750 forintért, mert a bérlete egyszerűen eltűnt az applikációból. Jegy nélkül nem szállhatott fel a villamosra, viszont időben be kellett érnie a munkahelyére. Észrevételeit azonnal elküldte a BKK-nak, de indulásig nem kapott választ.

Szombaton vettem meg a bérletet, applikáción keresztül. Lefrissítették az alkalmazást, ma beléptem jelszóval. Reklamációt írtam nekik e-mailben fél hétkor, 7-től hívtam is őket, de senki nem veszi fel a telefont

- meséli Éva felháborodva.

Azt is írtam, hogy mindegy, mit csinálnak, visszaadják a bérletet vagy visszafizetik a pénzt, csak valami legyen. Ilyen még nem fordult elő velem! Csináltam képernyőfotót a bérletről, az a szerencse, és megvan a banki vásárlásról is az igazolás. A fotót be is küldtem nekik

- teszi hozzá Éva.

Az interjút követően, a délelőtt folyamán a fiatal nő jelezte szerkesztőségünknek, hogy a BKK válaszolt neki: azt javasolták, lépjen be újra az applikációba, ahol meg is találta a korábban nem látható bérletét. Az extra kiadás kompenzációjáról azonban a BKK eddig nem adott neki felvilágosítást.