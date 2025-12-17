"Ilyen még nem fordult elő velem!" - Eltűntek a bérletek a BudapestGO-ból, extra kiadással szembesültek a budapestiek
A december 15-ről 16-ra virradó éjjeli frissítés után sok budapesti bosszankodott. A BudapestGO alkalmazásban ugyanis egyszerűen eltűntek a bérletek. A BKK információi szerint csak újra be kell lépni az alkalmazásba, hogy láthatóvá váljanak az érvényes bérletek, de az extra kiadások kompenzációjáról egyelőre szó sincs.
Eltűntek a bérletek a BudapestGO alkalmazásból és a budapestiek felháborodva tapasztalták kedden reggel, hogy az eltűnt bérletek hiányában jegyet kell vásárolniuk, különben az ellenőrök megbüntethetik őket. Patainé Lakatos Éva pár nappal ezelőtt vette meg a havi bérletét, ám most 2 750 forintért napijegyet kellett vennie, hogy eljusson a munkahelyére. A BKK szerint a bérletek valójában nem tűntek el, csupán az alkalmazásba kell újra belépni, és így ismét láthatóvá válik az érvényes bérlet. Arról azonban egy szó sem esik, hogy honnan kellett volna ezt tudniuk az alkalmazás felhasználóinak és ki téríti meg nekik a pluszköltséget.
Eltűntek a bérletek a BudapestGO applikációból
December 15-ről 16-ra virradó éjjel frissült a BudapestGO alkalmazás, ám az újítás sokaknak inkább bosszúságot, mint megkönnyebbülést okozott. A frissítés ugyan bevezette az Apple Pay és Google Pay támogatást, így elvileg gyorsabban és kényelmesebben lehet jegyet és bérletet vásárolni, az útvonaltervezést is finomították, valahogy mégsem zajlott minden zökkenőmentesen. Patainé Lakatos Éva a 4-es villamoson bosszankodott, hogy napijegyet kellett vennie 2750 forintért, mert a bérlete egyszerűen eltűnt az applikációból. Jegy nélkül nem szállhatott fel a villamosra, viszont időben be kellett érnie a munkahelyére. Észrevételeit azonnal elküldte a BKK-nak, de indulásig nem kapott választ.
Szombaton vettem meg a bérletet, applikáción keresztül. Lefrissítették az alkalmazást, ma beléptem jelszóval. Reklamációt írtam nekik e-mailben fél hétkor, 7-től hívtam is őket, de senki nem veszi fel a telefont
- meséli Éva felháborodva.
Azt is írtam, hogy mindegy, mit csinálnak, visszaadják a bérletet vagy visszafizetik a pénzt, csak valami legyen. Ilyen még nem fordult elő velem! Csináltam képernyőfotót a bérletről, az a szerencse, és megvan a banki vásárlásról is az igazolás. A fotót be is küldtem nekik
- teszi hozzá Éva.
Az interjút követően, a délelőtt folyamán a fiatal nő jelezte szerkesztőségünknek, hogy a BKK válaszolt neki: azt javasolták, lépjen be újra az applikációba, ahol meg is találta a korábban nem látható bérletét. Az extra kiadás kompenzációjáról azonban a BKK eddig nem adott neki felvilágosítást.
A BKK korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a fejlesztés élesítése alatt, december 15-én este 22 órától másnap reggel körülbelül 7 óráig az alkalmazásban nem lesz lehetőség bérlet vagy jegy vásárlására, és az útvonaltervezés funkció is akadozhat. Arról azonban nem volt szó, hogy az érvényes bérletek eltűnnek. A Metropol kérdésére e-mailben csak annyit válaszolt a fővárosi cég, hogy a frissítést követően a felhasználóknak újból be kell jelentkezniük az applikációba, a bérletek nem vesznek el. Az eltűnt bérletek miatt keletkezett pluszköltségek megtérítéséről, illetve bármilyen kompenzációról azonban egyelőre sem Évát, sem a nyilvánosságot nem tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ.
