Ilyen csodálatos fényárban úszik az ünnepi fényflotta – Galéria
Felvillanyozó látványt nyújtanak karácsony közeledtével a fővárosban, a BKK ünnepi járatai. A budapesti ünnepi fényflotta minden szerelvénye és járműve bekapcsolódott már az ünnepi forgatagba.
A budapesti karácsony hallatán sokaknak a szebbnél szebb karácsonyi vásárok, vagy a magyar főváros turisztikai sikerei jutnak eszébe, esetleg éppen a karácsony tájékán évről évre fénybe öltöző, közösségi közlekedési járműpark! A több kilométernyi fényfüzérrel kivilágított járművek nemcsak szépek, hanem valódi élménnyé teszik az utazást, akár a megszokott útvonalon utazunk, akár ünnepi program gyanánt szállunk fel rájuk. Az ünnepi fényflotta állományát ráadásul idén tovább bővítette a Budapesti Közlekedési Központ.
Új járművek az ünnepi fényflottában
Idén a hagyományos Fényvillamos és a Mikulás-troli mellett még öt különböző, fénytől csillogó villamos, egy ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű és a Mikulás-busz is közlekedik. Minden járaton normál díjszabás szerint lehet utazni, azaz ha van érvényes jegyed vagy bérleted, nem kell külön jegyet váltanod, hogy felszállhass.
Itt követheted nyomon a fényflotta járatait
Ha részese kívánsz lenni a feldíszített villamosok, trolik és buszok nyújtotta különleges karácsonyi hangulatnak, akkor a Budapesti Közlekedési Központ honlapján az ünnepi fényjáratok menüpont alatt mindegyik jármű menetrendjét lehet böngészni, sőt:
akár élőben nyomon is lehet követni, hogy merre tartanak éppen az aktuális járművek.
A képre kattintva galéria nyílik a budapesti ünnepi fényflotta járműveiből.
