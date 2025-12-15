Ilyen csodálatos fényárban úszik az ünnepi fényflotta – Galéria

A budapesti karácsony hallatán sokaknak a szebbnél szebb karácsonyi vásárok, vagy a magyar főváros turisztikai sikerei jutnak eszébe, esetleg éppen a karácsony tájékán évről évre fénybe öltöző, közösségi közlekedési járműpark! A több kilométernyi fényfüzérrel kivilágított járművek nemcsak szépek, hanem valódi élménnyé teszik az utazást, akár a megszokott útvonalon utazunk, akár ünnepi program gyanánt szállunk fel rájuk. Az ünnepi fényflotta állományát ráadásul idén tovább bővítette a Budapesti Közlekedési Központ.

Fénysebesen közeleg a karácsony – ennek egyik előjele, hogy munkába állt, a fővárosi ünnepi fényflotta Fotó: Gábor Zoltán

Új járművek az ünnepi fényflottában

Idén a hagyományos Fényvillamos és a Mikulás-troli mellett még öt különböző, fénytől csillogó villamos, egy ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű és a Mikulás-busz is közlekedik. Minden járaton normál díjszabás szerint lehet utazni, azaz ha van érvényes jegyed vagy bérleted, nem kell külön jegyet váltanod, hogy felszállhass.

Itt követheted nyomon a fényflotta járatait

Ha részese kívánsz lenni a feldíszített villamosok, trolik és buszok nyújtotta különleges karácsonyi hangulatnak, akkor a Budapesti Közlekedési Központ honlapján az ünnepi fényjáratok menüpont alatt mindegyik jármű menetrendjét lehet böngészni, sőt:

akár élőben nyomon is lehet követni, hogy merre tartanak éppen az aktuális járművek.

A képre kattintva galéria nyílik a budapesti ünnepi fényflotta járműveiből.