Ilyen csodálatos fényárban úszik az ünnepi fényflotta – Galéria

Felvillanyozó látványt nyújtanak karácsony közeledtével a fővárosban, a BKK ünnepi járatai. A budapesti ünnepi fényflotta minden szerelvénye és járműve bekapcsolódott már az ünnepi forgatagba.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.12.15. 14:30
fényvillamos karácsony Budapest

A budapesti karácsony hallatán sokaknak a szebbnél szebb karácsonyi vásárok, vagy a magyar főváros turisztikai sikerei jutnak eszébe, esetleg éppen a karácsony tájékán évről évre fénybe öltöző, közösségi közlekedési járműpark! A több kilométernyi fényfüzérrel kivilágított járművek nemcsak szépek, hanem valódi élménnyé teszik az utazást, akár a megszokott útvonalon utazunk, akár ünnepi program gyanánt szállunk fel rájuk. Az ünnepi fényflotta állományát ráadásul idén tovább bővítette a Budapesti Közlekedési Központ.

ünnepi fényflotta
Fénysebesen közeleg a karácsony – ennek egyik előjele, hogy munkába állt, a fővárosi ünnepi fényflotta Fotó: Gábor Zoltán

Új járművek az ünnepi fényflottában

Idén a hagyományos Fényvillamos és a Mikulás-troli mellett még öt különböző, fénytől csillogó villamos, egy ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű és a Mikulás-busz is közlekedik. Minden járaton normál díjszabás szerint lehet utazni, azaz ha van érvényes jegyed vagy bérleted, nem kell külön jegyet váltanod, hogy felszállhass.

Itt követheted nyomon a fényflotta járatait

Ha részese kívánsz lenni a feldíszített villamosok, trolik és buszok nyújtotta különleges karácsonyi hangulatnak, akkor a Budapesti Közlekedési Központ honlapján az ünnepi fényjáratok menüpont alatt mindegyik jármű menetrendjét lehet böngészni, sőt: 

akár élőben nyomon is lehet követni, hogy merre tartanak éppen az aktuális járművek.

A képre kattintva galéria nyílik a budapesti ünnepi fényflotta járműveiből.

Forgalomban az ünnepi fényflotta Budapesten

fotó2025.12.11

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
