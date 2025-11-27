Így néztek ki az elmúlt években az ország karácsonyfái

Az ország karácsonyfáját először 1991-ben állították fel az Országház előtt, azóta minden évben itt köszönti a látogatókat az ünnepi időszakban. Mára már a faállítás hagyománnyá vált és az elmúlt évek során egyre fontosabb szerepe lett a fővárosi ünnepi hangulat megteremtésében.

Az idei ország karácsonyfáját már felállították a Kossuth-téren. Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Ilyen idén az ország karácsonyfája

Idén csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lett az ország karácsonyfája, amelyet Ibrány városából szállítottak Budapestre a Honvédség egy 40 tonnás járművével. A vasárnap kivágott fa hamarosan ünnepi díszben fogja elvarázsolni az arra járókat. Az ibrányi fenyőfa kivágásáról a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentett meg videót.

A fát egy olyan család ajánlotta fel, akiket az unokáik vettek rá arra, hogy idén ők adják az ország karácsonyfájához a fenyőfát. Mindezt tavaly szenteste határozták el, hogy a 40 éves fenyőfát, amit az udvarukban neveltek hosszú évtizedeken keresztül, felajánlják az Országgyűlés Hivatalának. Elmondásuk szerint az előző években mindig megcsodálták az Országház előtt felállított karácsonyfát, ami az idén különös büszkeséggel fogja eltölteni mindannyiukat – közölte a Magyar Parlament.

A karácsonyfa felállítása általában november végén vagy december elején történik, és az ünnepek végéig, egészen vízkeresztig marad a helyén.

A képre kattintva megnézheti az elmúlt évek ország karácsonyfáinak a galériáját!