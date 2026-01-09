Most érkezett a tragikus hír: lakástűzben életét vesztette egy ember Magyarországon
A tűz pontos körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.
Egy ember meghalt, miután péntek hajnalban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy százötven négyzetméteres, háromszintes ikerház egyik fele Zalaegerszegen, a Szabadság utcában - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A nehezen megközelíthető helyszínre a helyi, valamint a pacsai és körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották; az egységek kiérkezése előtt egy a szomszédban élő ember egy 91 éves férfit kikísért a tűz által nem érintett lakrészből
- írták.
Az égő épületrész födémje beszakadt, onnan a tűzoltók két gázpalackot eltávolítottak, majd a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több oldalról megfékezték a lángokat.
A tűzoltók az oltási munkálatok közben egy férfi holttestét találták meg.
Megjegyezték, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hiba vagy nyílt láng használata miatt következik be, gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz. Célszerű otthonunkban füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a lángokat vagy épségben kimenekülni - áll a közleményben.
