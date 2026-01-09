RETRO RÁDIÓ

Most érkezett a tragikus hír: lakástűzben életét vesztette egy ember Magyarországon

A tűz pontos körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 11:07
gyász tragédia katasztrófavédelem halál lakástűz

Egy ember meghalt, miután péntek hajnalban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy százötven négyzetméteres, háromszintes ikerház egyik fele Zalaegerszegen, a Szabadság utcában - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Lakástűzben életét vesztette egy ember Magyarországon Fotó: Freepik

A nehezen megközelíthető helyszínre a helyi, valamint a pacsai és körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották; az egységek kiérkezése előtt egy a szomszédban élő ember egy 91 éves férfit kikísért a tűz által nem érintett lakrészből

- írták.

Az égő épületrész födémje beszakadt, onnan a tűzoltók két gázpalackot eltávolítottak, majd a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több oldalról megfékezték a lángokat.

A tűzoltók az oltási munkálatok közben egy férfi holttestét találták meg.

A tűz pontos körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni - írták.

Megjegyezték, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hiba vagy nyílt láng használata miatt következik be, gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz. Célszerű otthonunkban füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a lángokat vagy épségben kimenekülni - áll a közleményben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu