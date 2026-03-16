Orbán Viktor a kaposvári Békemeneten: mi sem vagyunk hibátlanok, de szívvel-lélekkel a magyar embereket védjük

Gyúltak a fáklyák a kaposvári Békemeneten, a város polgármestere, Szita Károly ugyanis elmondta, a fáklya fénye a békét, a szabadságot és függetlenséget szimbolizálja. Orbán Viktor országjárásának első állomásán őszintén beszélt az elmúlt 16 évről és az előttük álló négy év vállalásáról is – írja a Ripost.

Elképesztő tömeg a kaposvári Békemeneten

"A Békemenet óta más a gyerek fekvése"

Elképesztő tömeg gyűlt össze Kaposváron a Kossuth téren, a Békemenet afteren, ahogy a miniszterelnök fogalmazott. Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, a Tisza Párt is tartott már ezen a téren rendezvényt, sőt, épp itt hangzott el Lőrincz Viktória tiszás jelölt szájából, hogy túl sok állami támogatást kapnak a vállalkozók. A bukott polgármester rendezvényén, aki a szomszédos településen élőket adóemeléssel akarta megsarcolni, azonban most háromszor-négyszer többen vettek részt. Jó arány.

Orbán Viktor a kaposvári Békemeneten: mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ami nem készül háborúra

Orbán Viktor a kaposvári Békemeneten arról beszélt, hogy Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot.

A kormánypárt sosem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami jár nekik. Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból

— húzta alá a miniszterelnök, majd hozzátette, nem azt állítja, hogy ők hibátlanok, hiszen aki dolgozik, az olykor hibázik, de tiszta a lelkiismerete, mert ők szívvel-lélekkel, egyedül a magyar emberek érekeit képviselik.

Orbán Viktor azt is hozzátette, a Tisza Pártan nincsenek olyan politikusok, mint Szijjártó Péter, vagy Lázár János. Ők nem tudnák megvédeni Brüsszelben a magyar emberek érdekét. Ők a brüsszeli igényeket szolgálnák ki, hiszen az összes szakértőjét is a nagy nemzetközi multi-cégektől hívta.