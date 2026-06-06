Megszólalt a hazatérést követően Rubint Réka: "Még nem vagyok a régi, de jó úton haladok"

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a műtéte után hazatérhetett a kórházból a minap Rubint Réka, akit a szerettei: lánya, Schóbert Lara, és két fia, Schobert Norbi Jr. és Zalán várta őt édesapjukkal, Schobert Norberttel. Ezt követően Réka ma a családjával és barátaival töltötte a szombati napot, fantasztikus programok közepette.

Így telt Rubint Réka, miután hazatérhetett a kórházból / Fotó: MW

Ilyen egy tökéletes nap. Szeretetteljes köze. Energia. Barátok. Isteni HEKK Halas Gusztinál és egy isteni fagyi. Még nem vagyok a régi, de jó úton haladok. Hálásan köszönök mindent

- írta meg a közösségi oldalán az ország fitneszladyje, akinek a rajongók ezúttal is siettek továbbítani a jókívánságaikat.