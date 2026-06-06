RETRO RÁDIÓ

Megszólalt a hazatérést követően Rubint Réka: "Még nem vagyok a régi, de jó úton haladok"

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Így van most a fitneszlady.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 21:15
rubint réka program schobert norbert kórház

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a műtéte után hazatérhetett a kórházból a minap Rubint Réka, akit a szerettei: lánya, Schóbert Lara, és két fia, Schobert Norbi Jr. és Zalán várta őt édesapjukkal, Schobert Norberttel. Ezt követően Réka ma a családjával és barátaival töltötte a szombati napot, fantasztikus programok közepette.

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Így telt Rubint Réka, miután hazatérhetett a kórházból / Fotó: MW

Ilyen egy tökéletes nap. Szeretetteljes köze. Energia. Barátok. Isteni HEKK Halas Gusztinál és egy isteni fagyi. Még nem vagyok a régi, de jó úton haladok. Hálásan köszönök mindent

- írta meg a közösségi oldalán az ország fitneszladyje, akinek a rajongók ezúttal is siettek továbbítani a jókívánságaikat.

Rubint Réka posztját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

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