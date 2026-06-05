Mentők rohantak a vízilabda meccsre: szívrohamot kapott a vezérszurkoló

Néhány hete egy fővárosi vízilabda meccsen adtak mozgóőrséget budai mentősök. Az összecsapás már javában zajlott, mikor jelezték az életmentőknek, hogy a vezérszurkolók egyike nagyon rosszul van a nézőtéren.

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A mentők azonnal a férfi segítségére siettek és megállapították, hogy a betegnek nagy kiterjedésű szívizom infarktusa van. Megkezdték a gyógyszeres ellátást és a kórházba szállításhoz esetkocsit hívtak, akik rövid időn belül stabil állapotban adták át a kórházban a férfit, ahol már felkészülten várták a kardiológiai centrumban.

Örömteli fejlemény, hogy a napokban egy újabb vízilabda mérkőzés helyszínén a mentőtiszt és mentőtechnikus bajtársak ismét összetalálkoztak a már gyógyult férfival, aki azonnal megismerte megmentőit, átölelte őket és köszönetet mondott az ellátásért.



