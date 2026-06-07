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Itt szórták el az emberek a pénzüket – Mutatjuk Budapest legkedveltebb szórakozóhelyeit

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Budapest nem csak a magas kulturális eseményeiről ismert, itt bizony a koncertek, a könnyedebb szórakozás is elérhető. Nem csak most, 100 évvel ezelőtt sem volt ez másként. Budapest legkedveltebb szórakozóhelyei bizony akkor sem panaszkodtak arra, hogy kevés a vendég.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 05:00
éjszakai élet mulatozás táncosok

A századfordulós Budapest Európa egyik legvadabb, ugyanakkor legelegánsabb éjszakai városa volt. Akkoriban a Nagymező utca, a Király utca, a Terézváros és a pesti Broadway környéke volt a szórakozóhelyek központja: mulatók, kávéházak, revük és lokálok világították be az éjszakát.

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Elegáns emberek töltötték meg a szórakozóhelyeket Budapesten (Fotó: Wikipédia-közkincs)

Budapest szórakozóhelyei cseppet sem voltak csendesek

Az 1920-as években az emberek szabadságra, és szórakozásra vágytak. Ezt pedig Budapest meg is adta nekik. Több olyan szórakozóhely is volt, ahol a kor legfinomabb pezsgőit mérték, miközben a színpadon egzotikus táncosok szórakoztatták a vendégeket.

1. Royal Orfeum

Tömve voltak az éjszakai szórakozóhelyek a magyar fővárosban (Fotó: Fortepan / Kovács Györgyi)

Kik jártak oda?

  • gazdag polgárok,
  • külföldi művészek,
  • politikusok,
  • filmsztárok.

Miért volt különleges?

  • modern revük,
  • egzotikus táncosok.

A Royal Orfeum a századforduló egyik legfényűzőbb mulatója volt, a „pesti éjszaka” egyik szimbóluma. Akár ezer embert is képes volt befogadni az Erzsébet körút 31. szám alatt. A Royal Orfeum, a 20. század eleji magyar főváros egyik legfényesebb mulatóhelye, 1908. október 3-án nyitotta meg a kapuit. Az emeleti terekben kabarék működtek: sörkabaré, Bonbonnièr és Papagáj Kabaré. Fénykorában Bob Gray világrevüje, Josephine Baker, a Jushnij Kék Madár együttese , a hazai hírességek közül pedig többek között Karády Katalin és Kiss Manyi is megfordult a Royal Orfeumban.

A II. világháború alatt az épület megsérült, de 1945. május 7-én – alig három hónappal Budapest ostroma után – újra megnyitott, immár Royal Revü Varieté néven.

1949-ben az intézményt államosították. A kommunizmus, illetve annak eszméje nem tűrte meg az épület gyönyörű megjelenését és annak szellemiségét. 1951-ben a Fővárosi Víg Színház nevet kapta, majd néhány évvel később lebontották. Helyére a mai Madách Színház került.

2. Moulin Rouge Budapest

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Az egyik legfelkapottabb éjszakai bár volt a Moulin Rouge Budapest (Fotó: Benkő Sándor / Vas Népe)

Hangulat

  • vörös bársony,
  • pezsgő,
  • revütáncosok,
  • elit éjszakai élet.

Kik fordultak meg itt?

  • színészek,
  • katonatisztek,
  • gazdag vállalkozók,
  • félvilági figurák.

A budapesti Moulin Rouge a 20. század egyik legismertebb mulatója volt, ahol a revük, a táncosnők és a pezsgős éjszakák a pesti elit kedvenc szórakozásának számítottak. Falai között művészek, üzletemberek, politikusok, de kétes figurák is megfordultak. A hely egyszerre jelentette a csillogást és a titkok világát, hiszen a színpad fényei mögött gyakran szövődtek üzletek, szerelmi viszonyok és botrányok. A Moulin Rouge mára eltűnt eredeti formájában, de neve ma is a régi Budapest legendás éjszakai életét idézi.

3. Arizona Mulató

Az Arizonába időben kellett asztalt foglalni (Fotó: Fortepan / Inkey Tibor)

Legendás volt:

  • forgószínpad,
  • gigantikus revük,
  • félmeztelen táncosok,
  • hollywoodi hangulat.

Sötét oldal

  • stricik,
  • maffiózók,
  • politikai kapcsolatok,
  • elitbotrányok.

Az Arizona Mulató a két világháború közti Budapest ikonikus luxusmulatója volt a Nagymező utcában. A kor legmodernebb technikájával, látványos revüműsoraival és egzotikus táncosnőivel csábította a vendégeket. Az asztaloknál művészek, gyárosok, politikusok és külföldi hírességek ültek, miközben hajnalig szólt a zene. Az Arizona nem csupán mulató volt, hanem a pesti éjszaka egyik szimbóluma, ahol a csillogás mögött gyakran üzleti alkuk, szerelmi viszonyok és kisebb-nagyobb botrányok is születtek.

4. New York Café

Sokat látott ez az épület (Fotó: Picasa / Wikipédia-közkincs)

Kik ültek itt?

  • Molnár Ferenc
  • Kosztolányi Dezső
  • Karinthy Frigyes
  • újságírók,
  • szerkesztők,
  • színésznők.

A New York Café 100 éve, a húszas évek közepén és végén élte első aranykorát. 1927-ben bővítették az éttermet, 1928-ban pedig megnyitották a legendás, opálos fényű alabástrom oszlopokkal díszített Mahagóni Bárt, amely a pesti éjszakai élet és a römipartik központja lett. A New York Café a mai napig Budapest egyik legismertebb budapesti kávéháza, valóságos turistaparadicsom. A legenda szerint a kulcsát a Dunába dobták, hogy soha ne zárjon be.

5. Centrál Kávéház

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1887-ben alapították az irodalmi kávéházat, ma ismét ezen a néven működik (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

Itt született:

  • a Nyugat köre,
  • irodalmi viták,
  • politikai kapcsolatok.

Ami érdekes:

Éjjel teljesen más világ volt:

  • kártya,
  • szeretők,
  • újságírói intrikák.

A Centrál Kávéház Budapest egyik legjelentősebb, 1887-ben alapított történelmi irodalmi kávéháza, amely az V. kerületben, a Károlyi utca 9. szám alatt található. A századfordulón és a 20. század elején a pesti szellemi élet és a Nyugat folyóirat íróinak, költőinek első számú törzshelyeként működött. A Centrál Kávéházban 100 éve, a 20-as és 30-as években pezsgett leginkább az irodalmi és társasági élet, amikor a korszak legfontosabb magyar írói, költői, tudósai és képzőművészei szó szerint itt élték a mindennapjaikat. Babits Mihály itt kérte meg Tanner Ilona kezét.

 

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