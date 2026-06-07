Itt szórták el az emberek a pénzüket – Mutatjuk Budapest legkedveltebb szórakozóhelyeit

A századfordulós Budapest Európa egyik legvadabb, ugyanakkor legelegánsabb éjszakai városa volt. Akkoriban a Nagymező utca, a Király utca, a Terézváros és a pesti Broadway környéke volt a szórakozóhelyek központja: mulatók, kávéházak, revük és lokálok világították be az éjszakát.

Elegáns emberek töltötték meg a szórakozóhelyeket Budapesten (Fotó: Wikipédia-közkincs)

Budapest szórakozóhelyei cseppet sem voltak csendesek

Az 1920-as években az emberek szabadságra, és szórakozásra vágytak. Ezt pedig Budapest meg is adta nekik. Több olyan szórakozóhely is volt, ahol a kor legfinomabb pezsgőit mérték, miközben a színpadon egzotikus táncosok szórakoztatták a vendégeket.

1. Royal Orfeum

Tömve voltak az éjszakai szórakozóhelyek a magyar fővárosban (Fotó: Fortepan / Kovács Györgyi)

Kik jártak oda?

gazdag polgárok,

külföldi művészek,

politikusok,

filmsztárok.

Miért volt különleges?

modern revük,

egzotikus táncosok.

A Royal Orfeum a századforduló egyik legfényűzőbb mulatója volt, a „pesti éjszaka” egyik szimbóluma. Akár ezer embert is képes volt befogadni az Erzsébet körút 31. szám alatt. A Royal Orfeum, a 20. század eleji magyar főváros egyik legfényesebb mulatóhelye, 1908. október 3-án nyitotta meg a kapuit. Az emeleti terekben kabarék működtek: sörkabaré, Bonbonnièr és Papagáj Kabaré. Fénykorában Bob Gray világrevüje, Josephine Baker, a Jushnij Kék Madár együttese , a hazai hírességek közül pedig többek között Karády Katalin és Kiss Manyi is megfordult a Royal Orfeumban.

A II. világháború alatt az épület megsérült, de 1945. május 7-én – alig három hónappal Budapest ostroma után – újra megnyitott, immár Royal Revü Varieté néven.

1949-ben az intézményt államosították. A kommunizmus, illetve annak eszméje nem tűrte meg az épület gyönyörű megjelenését és annak szellemiségét. 1951-ben a Fővárosi Víg Színház nevet kapta, majd néhány évvel később lebontották. Helyére a mai Madách Színház került.

2. Moulin Rouge Budapest

Az egyik legfelkapottabb éjszakai bár volt a Moulin Rouge Budapest (Fotó: Benkő Sándor / Vas Népe)

Hangulat

vörös bársony,

pezsgő,

revütáncosok,

elit éjszakai élet.

Kik fordultak meg itt?

színészek,

katonatisztek,

gazdag vállalkozók,

félvilági figurák.

A budapesti Moulin Rouge a 20. század egyik legismertebb mulatója volt, ahol a revük, a táncosnők és a pezsgős éjszakák a pesti elit kedvenc szórakozásának számítottak. Falai között művészek, üzletemberek, politikusok, de kétes figurák is megfordultak. A hely egyszerre jelentette a csillogást és a titkok világát, hiszen a színpad fényei mögött gyakran szövődtek üzletek, szerelmi viszonyok és botrányok. A Moulin Rouge mára eltűnt eredeti formájában, de neve ma is a régi Budapest legendás éjszakai életét idézi.