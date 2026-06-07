Itt szórták el az emberek a pénzüket – Mutatjuk Budapest legkedveltebb szórakozóhelyeit
Budapest nem csak a magas kulturális eseményeiről ismert, itt bizony a koncertek, a könnyedebb szórakozás is elérhető. Nem csak most, 100 évvel ezelőtt sem volt ez másként. Budapest legkedveltebb szórakozóhelyei bizony akkor sem panaszkodtak arra, hogy kevés a vendég.
A századfordulós Budapest Európa egyik legvadabb, ugyanakkor legelegánsabb éjszakai városa volt. Akkoriban a Nagymező utca, a Király utca, a Terézváros és a pesti Broadway környéke volt a szórakozóhelyek központja: mulatók, kávéházak, revük és lokálok világították be az éjszakát.
Budapest szórakozóhelyei cseppet sem voltak csendesek
Az 1920-as években az emberek szabadságra, és szórakozásra vágytak. Ezt pedig Budapest meg is adta nekik. Több olyan szórakozóhely is volt, ahol a kor legfinomabb pezsgőit mérték, miközben a színpadon egzotikus táncosok szórakoztatták a vendégeket.
1. Royal Orfeum
Kik jártak oda?
- gazdag polgárok,
- külföldi művészek,
- politikusok,
- filmsztárok.
Miért volt különleges?
- modern revük,
- egzotikus táncosok.
A Royal Orfeum a századforduló egyik legfényűzőbb mulatója volt, a „pesti éjszaka” egyik szimbóluma. Akár ezer embert is képes volt befogadni az Erzsébet körút 31. szám alatt. A Royal Orfeum, a 20. század eleji magyar főváros egyik legfényesebb mulatóhelye, 1908. október 3-án nyitotta meg a kapuit. Az emeleti terekben kabarék működtek: sörkabaré, Bonbonnièr és Papagáj Kabaré. Fénykorában Bob Gray világrevüje, Josephine Baker, a Jushnij Kék Madár együttese , a hazai hírességek közül pedig többek között Karády Katalin és Kiss Manyi is megfordult a Royal Orfeumban.
A II. világháború alatt az épület megsérült, de 1945. május 7-én – alig három hónappal Budapest ostroma után – újra megnyitott, immár Royal Revü Varieté néven.
1949-ben az intézményt államosították. A kommunizmus, illetve annak eszméje nem tűrte meg az épület gyönyörű megjelenését és annak szellemiségét. 1951-ben a Fővárosi Víg Színház nevet kapta, majd néhány évvel később lebontották. Helyére a mai Madách Színház került.
2. Moulin Rouge Budapest
Hangulat
- vörös bársony,
- pezsgő,
- revütáncosok,
- elit éjszakai élet.
Kik fordultak meg itt?
- színészek,
- katonatisztek,
- gazdag vállalkozók,
- félvilági figurák.
A budapesti Moulin Rouge a 20. század egyik legismertebb mulatója volt, ahol a revük, a táncosnők és a pezsgős éjszakák a pesti elit kedvenc szórakozásának számítottak. Falai között művészek, üzletemberek, politikusok, de kétes figurák is megfordultak. A hely egyszerre jelentette a csillogást és a titkok világát, hiszen a színpad fényei mögött gyakran szövődtek üzletek, szerelmi viszonyok és botrányok. A Moulin Rouge mára eltűnt eredeti formájában, de neve ma is a régi Budapest legendás éjszakai életét idézi.
3. Arizona Mulató
Legendás volt:
- forgószínpad,
- gigantikus revük,
- félmeztelen táncosok,
- hollywoodi hangulat.
Sötét oldal
- stricik,
- maffiózók,
- politikai kapcsolatok,
- elitbotrányok.
Az Arizona Mulató a két világháború közti Budapest ikonikus luxusmulatója volt a Nagymező utcában. A kor legmodernebb technikájával, látványos revüműsoraival és egzotikus táncosnőivel csábította a vendégeket. Az asztaloknál művészek, gyárosok, politikusok és külföldi hírességek ültek, miközben hajnalig szólt a zene. Az Arizona nem csupán mulató volt, hanem a pesti éjszaka egyik szimbóluma, ahol a csillogás mögött gyakran üzleti alkuk, szerelmi viszonyok és kisebb-nagyobb botrányok is születtek.
4. New York Café
Kik ültek itt?
- Molnár Ferenc
- Kosztolányi Dezső
- Karinthy Frigyes
- újságírók,
- szerkesztők,
- színésznők.
A New York Café 100 éve, a húszas évek közepén és végén élte első aranykorát. 1927-ben bővítették az éttermet, 1928-ban pedig megnyitották a legendás, opálos fényű alabástrom oszlopokkal díszített Mahagóni Bárt, amely a pesti éjszakai élet és a römipartik központja lett. A New York Café a mai napig Budapest egyik legismertebb budapesti kávéháza, valóságos turistaparadicsom. A legenda szerint a kulcsát a Dunába dobták, hogy soha ne zárjon be.
5. Centrál Kávéház
Itt született:
- a Nyugat köre,
- irodalmi viták,
- politikai kapcsolatok.
Ami érdekes:
Éjjel teljesen más világ volt:
- kártya,
- szeretők,
- újságírói intrikák.
A Centrál Kávéház Budapest egyik legjelentősebb, 1887-ben alapított történelmi irodalmi kávéháza, amely az V. kerületben, a Károlyi utca 9. szám alatt található. A századfordulón és a 20. század elején a pesti szellemi élet és a Nyugat folyóirat íróinak, költőinek első számú törzshelyeként működött. A Centrál Kávéházban 100 éve, a 20-as és 30-as években pezsgett leginkább az irodalmi és társasági élet, amikor a korszak legfontosabb magyar írói, költői, tudósai és képzőművészei szó szerint itt élték a mindennapjaikat. Babits Mihály itt kérte meg Tanner Ilona kezét.
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