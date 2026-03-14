„Undorító!” – Csirkefejes rém garázdálkodik Budapesten

Különösen bizarr jelenség bosszantja az újbudai lakókat. Valaki nyers csirkefejeket szór szét a környéken. Halomban állnak a csirkefejek a Fenyves sétány környékén, de találtak már elszórva a Kamaraerdőben is. A kerületiek napok óta értetlenül figyelik a történéseket.

Csirkefejes rém garázdálkodik a XI. kerületben

A beszámolók szerint több helyen is feltűntek a földre dobált, nyers csirkefejek. A látvány sokakat megdöbbentett; van, aki reggeli kutyasétáltatás közben botlott bele a bizarr “maradványokba”.

Az erdőben sétálva többször láttunk már szétdobált csirkefejnek tűnő maradványokat, de nem mentem közel, mert kutyával voltam és féltem, hogy feleszi. Most láttam egy Facebook-csoportban, hogy máshol egy egész kupac csirkefejet hagytak az utcán. Undorító

– mondta a Metropolnak egy férfi.

A helyiek szerint nem egyszeri esetről van szó, a titokzatos „csirkefejes rém” ugyanis már több alkalommal is feltűnt a környéken. A lakók tanácstalanok, mi állhat a különös akció mögött. Sokan attól tartanak, hogy az elkövető mentálisan sérült, mások szerint provokáció vagy bizarr tréfa lehet a háttérben.

Egy biztos: a környékbelieket egyre jobban nyugtalanítja a történet. A helyi közösség most összefogott és szeretné kideríteni, ki áll a furcsa garázdálkodás mögött. Többen figyelik a környéket, abban bízva, hogy előbb-utóbb sikerül tetten érni a rejtélyes „csirkés rémet”.