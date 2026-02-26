Moslékos rém Budán: háborognak a lakók

Újra megjelent a „moslékos rém” Budatétény egyik csendes részén. A Rózsakert környékén élők napok óta bosszankodnak: valaki rendszeresen ételmaradékot, moslékot szór szét az utcákban. A legutóbbi esetnél egy ismeretlen eredetű csontot és nyers húst tartalmazó műanyag edényt hagytak a járda szélén; mintha csak direkt közszemlére tették volna.

Moslékos rém garázdálkodik a XXII. kerületben. Fotó: Facebook

Moslékos rém Budatétényben

A környékbeliek felháborodtak. Sokan attól tartanak, hogy a rothadó maradék odavonzza a patkányokat, mások pedig attól félnek, hogy az étel szándékosan mérgezett. A kutyások különösen aggódnak a moslékos rém miatt, hiszen egy óvatlan pillanat, és már meg is történhet a baj.

Nem értem, hogy manapság miért kell ilyen ókori módszerhez folyamodni. A konyhai hulladékot dobja ki otthon. Ha meg így akarja mérgezni az állatokat, az undorító

– mondta a Metropolnak egy kerületi nő.

Valaki moslékot önt az utcákra (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A helyiek bosszankodnak, és abban reménykednek, hogy a moslékos rém végleg felhagy a visszataszító szokással. A közterületen szétszórt moslék nemcsak undorító látvány, hanem komoly közegészségügyi kockázat is, a feltételezett kutyamérgezés pedig különösen kegyetlen és elítélendő.