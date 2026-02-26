RETRO RÁDIÓ

Moslékos rém Budán: háborognak a lakók

Felháborítónak és undorítónak tartják a lakók a történteket. Újra megjelent a moslékos rém Budatétényben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 19:15
rém méreg kerület

Újra megjelent a „moslékos rém” Budatétény egyik csendes részén. A Rózsakert környékén élők napok óta bosszankodnak: valaki rendszeresen ételmaradékot, moslékot szór szét az utcákban. A legutóbbi esetnél egy ismeretlen eredetű csontot és nyers húst tartalmazó műanyag edényt hagytak a járda szélén; mintha csak direkt közszemlére tették volna.

moslékos rém
Moslékos rém garázdálkodik a XXII. kerületben. Fotó: Facebook

Moslékos rém Budatétényben

A környékbeliek felháborodtak. Sokan attól tartanak, hogy a rothadó maradék odavonzza a patkányokat, mások pedig attól félnek, hogy az étel szándékosan mérgezett. A kutyások különösen aggódnak a moslékos rém miatt, hiszen egy óvatlan pillanat, és már meg is történhet a baj. 

Nem értem, hogy manapság miért kell ilyen ókori módszerhez folyamodni. A konyhai hulladékot dobja ki otthon. Ha meg így akarja mérgezni az állatokat, az undorító

– mondta a Metropolnak egy kerületi nő.

Valaki moslékot önt az utcákra (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A helyiek bosszankodnak, és abban reménykednek, hogy a moslékos rém végleg felhagy a visszataszító szokással. A közterületen szétszórt moslék nemcsak undorító látvány, hanem komoly közegészségügyi kockázat is, a feltételezett kutyamérgezés pedig különösen kegyetlen és elítélendő.

Súlyos börtön is járhat az állatkínzásért

Magyarországon az állatkínzás bűncselekmény. Aki állatot bántalmaz, maradandó egészségkárosodást, vagy pusztulást okoz, akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Ha az elkövető különös kegyetlenséggel jár el, vagy több állat szenvedését okozza, a büntetés felső határa akár 5 év börtön is lehet.

 

Top hírek

