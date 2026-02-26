RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt

„Tudják, hogy a Fidesz a biztos választás” - közölte a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 19:53
Orbán Viktor kampánykörút csongrád

Orbán Viktor és Lázár János kampánykörútja újabb állomásához érkezett. Ezúttal Csongrádból jelentkeztek be, ahol a miniszterelnök elképesztő fogadtatás érte, rengetegen akartak vele szelfit készíteni.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW / MW

A kormányfő a csongrádi látogatás kapcsán egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Orbán Viktor ehhez egy fotót is mellékelt, amelyen látszik, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre.

Csongrád. Látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt. Tudják, hogy a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Csongrád! Hajrá, magyarok!

 

