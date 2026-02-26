Orbán Viktor és Lázár János kampánykörútja újabb állomásához érkezett. Ezúttal Csongrádból jelentkeztek be, ahol a miniszterelnök elképesztő fogadtatás érte, rengetegen akartak vele szelfit készíteni.

Orbán Viktor: Látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt

A kormányfő a csongrádi látogatás kapcsán egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Orbán Viktor ehhez egy fotót is mellékelt, amelyen látszik, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre.