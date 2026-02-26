RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette: Mi továbbra is csak a magyar érdeket tarjuk szem előtt!

Fontos dologra hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Az utóbbi időben felerősödött a magyar-ukrán konfliktus, köszönhetően annak, hogy az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. Emiatt Orbán Viktor csütörtökön reggel nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek.

A kormányfő most egy újabb posztot tett közzé a közösségi oldalán. Ebben egyértelművé tette, két választási lehetőség van: magyar érdek versus ukrán érdek. Orbán Viktor kijelentette: mindenben támogatjuk Ukrajnát, amivel nem ártunk saját magunknak, majd hozzátette, ez a kormány továbbra is csak a magyar érdeket tarja szem előtt!

Egyszerű a képlet: magyar érdek versus ukrán érdek. Négy éve ugyanazt mondjuk. Mindenben támogatjuk Ukrajnát, amivel nem ártunk saját magunknak. De ők többet akarnak, és ezért bármire hajlandóak. Bevásárolták magukat a magyar politikába, és mindent megtesznek egy ukránbarát Tisza kormány hatalomra segítéséért. Ezt nem hagyjuk! Mi továbbra is csak a magyar érdeket tarjuk szem előtt!

- olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.

 

