Lázár János felszólította Magyar Pétert: nyissák meg újra Zelenszkijjel a Barátság kőolajvezetéket!

Nekünk Magyarország az első! Nézzük, Magyar Péternek mi az első?

– kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Lázár János.

Lázár János Fotó: MW

Mint ismert az Ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. Folyamatosan zsarolják a magyarokat, és fenyegetéseket címeznek hozzánk. Lázár János most emiatt emelt szót, sőt egyenesen felszólította Magyar Pétert és Zelenszkijt, hogy cselekedjenek.

„Az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek bennünket, a magyar családok számára az energiabiztonság a legfontosabb kérdés a mai napon, az, hogy mennyi lesz az üzemanyag ára, az ukránok miatt 1000 forint lesz-e a benzin. Felszólítjuk Magyar Pétert: hívja fel Zelenszkijt Kijevben és nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket! Ők zárták el közösen, most nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket!” – mondta Lázár János a videóban, aki hozzátette Nekünk Magyarország az első! Lássuk, Magyar Péternek mi az első?