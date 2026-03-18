Újabb magyar áldozatot követelt a háború - Ismét egy kárpátaljai család gyászol
Kárpátalján megszámlálhatatlan családot ért már tragédia a háború miatt. A folyamatos kényszersorozások miatt rengeteg kárpátaljai férfit is elhurcolnak a háborúba, ahol csekély az esélyük a túlélésre. Ez okozta azt, hogy ismét egy kárpátaljai családnak kellett temetést szerveznie, amelynek során fiatal szerettüket kísérték utolsó útjára.
Ötödik éve tart az orosz-ukrán háború, amely során százezrek vesztették életüket. A sorozatos tragédiák miatt számtalan család szakadt szét és rengeteg édesanyának kellett már eltemetnie a fiát, akit sokszor kényszersorozás során a háborúba kényszerítettek. A háború következményei hamar elérték Kárpátalját is, ahonnan szintén elhurcolták a férfiakat, még azokat is akik nem voltak hadkötelesek. Emiatt pedig szinte mindennap érkeznek olyan hírek, miszerint egy-egy kárpátaljai honfitársunkat vesztettük el egy olyan háborúban, amihez a magyaroknak semmi köze.
32 éves fiatal kárpátaljai katona vesztette életét a háborúban
Március 16-án reggel közölte az újabb tragikus hírt a Bilkei Községi Tanács a közösségi oldalán, miszerint Melnyik Ruszlan Vaszilovics harci feladata teljesítése közben életét vesztette a Donyecki terület Pokrovszki járásában, Dacsne település közelében. A nagyrákóci katona 1994. május 17-én született és egy aknavető okozta a halálát.
A fiatal katona földi maradványait március 17-én szállították haza Kárpátaljára, majd katonai tiszteletadás mellett délben helyezték örök nyugalomra.
Életét adta mindannyiunkért. Kötelességünk, hogy méltó módon tisztelegjünk emléke előtt. Kérünk mindenkit, hogy tegye félre teendőit, és tisztelettel fogadja, majd kísérje el a katonát utolsó útjára. Emléke örökké él
– írta a Bilkei Községi Tanács a bejegyzésében Melnyik Ruszlan Vaszilovics halálhírének közlésekor.
Kárpátaljai magyarok is a kényszersorozás áldozatai
A háború kitörése óta rendszeresek a kényszersorozások Ukrajnában, amelynek elszenvedői nagyon sok esetben a kárpátaljai magyarok. Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eset a mai napig a beregszászi Sebestyén Józsefé, akit erőszakkal soroztak be és vittek el a frontra. A férfi a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy nyilvánosságra került videó szerint ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit.
Egy másik férfi, Kolbász Miklós halála után pedig öt gyermeke maradt félárván, miután ő egy dróntámadás következtében vesztette életét. Miklós felesége férje halála után összeomlott, nem tudta feldolgozni a családjukat ért szörnyű tragédiát.
Rebán Zsoltot pedig az utcáról hurcolták el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is felmentést kapott a katonai szolgálat alól.
A férfi még a kiképzőközpontban lett rosszul, majd azután nem sokkal életét vesztette.
Kádas Károlyt tavaly decemberben erőszakkal sorozták be az ukrán hatóságok, majd néhány napja, idén márciusban tisztázatlan körülmények között meghalt .Az ukrán hivatalos verzió szerint öngyilkosság történt: állításuk szerint lelőtte magát. A magyarázat azonban több szempontból is ellentmondásos, sőt nehezen hihető. A dokumentumok alapján ugyanis Kádas nem egyetlen, hanem több lövéssel vetett véget az életének, miközben a használt fegyvert sem sikerült egyértelműen azonosítani.
Orbán Viktor miniszterelnök a brutális kényszersorozások kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntése alapján azonnal kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik részt vesznek abban, hogy erőszakkal hurcoljanak el katonákat a frontra.
Ezzel szembe a Tisza párt, élén Magyar Péterrel, nemhogy elítéli a háborút, még támogatja is azt. Magyarék ugyanis nyíltan kiállnak az ukránok mellett és azt is támogatják, hogy a háborúban álló ország az Európai Unió tagja legyen, amivel Magyarországot belesodornák a háborúba. Ez pedig visszafordíthatatlan következményeket okozna. Nem beszélve arról, hogy magyar fiatalok ezrei vesztenék életüket egy olyan háborúban, amihez nekünk magyaroknak semmi közünk nincs - írja a Ripost.
