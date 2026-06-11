Csuti kiakadt párja nyaralási szokásain: „Nem értem, hogy lehet egész nap csak napozni”

Szabó András Csuti és párja, Bius nemrég tértek haza spanyolországi nyaralásukról, de úgy tűnik, a kapcsolatukban van egy téma, amiben továbbra sem sikerült teljes egyetértésre jutniuk: ez pedig nem más, mint a napozás művészete.

Csuti és Bius Spanyolországban kezdték a nyarat Fotó: Kovács Dávid/Metropol

Csuti és Bius Spanyolországban nyaraltak

Az utazás a feltöltődésről szólt, pihentek, lazítottak

A napozáshoz teljesen máshogyan állnak

Nehezen tolerálja Csuti párja napozási szokásait

Míg Bius számára a tökéletes vakáció egyet jelent a napozással és a teljes kikapcsolódással, addig Csuti egészen másképp képzeli az ideális pihenést – és ezt nem is rejtette véka alá.

„Most jöttünk haza Spanyolországból, így indítottuk a nyarat. Nagyon vártuk a tengert és a pihenést, bár a víz végül olyan hideg volt, hogy fürdeni sajnos nem nagyon tudtunk” – mesélte Bius.

A nyugodt tengerparti napok azonban nem mindenkinél ugyanazt jelentik.

„Egyszerűen nem vagyok az a napozós típus. Nem értem azokat az embereket, akik kifekszenek reggel, aztán egész nap abból áll a program, hogy időnként átfordulnak, mint valami nyárson sült hús” – mondta nevetve Csuti.

Párja erre azonnal reagált, és jelezte, hogy ebben bizony kisebbségben van.

„Azért hozzáteszem, hogy a szállodában rajta kívül mindenki más napozott. Szóval lehet, hogy nem minket nem ért senki, hanem őt nem érti senki” – szúrt oda játékosan Bius.

„Én nagyon szeretek napozni. Ha engem kiraksz reggel egy napágyra, simán elvagyok délután ötig-hatig. Fürdök, forgolódom, napozom – természetesen fényvédelem mellett. Nyári gyerek vagyok, a Balatonnál nőttem fel, nekem ez teljesen természetes. Nála viszont nagyjából minden, ami napfényhez kapcsolódik, gyanús.”

Van, amiben nem értenek egyet Fotó: Szabolcs László

Csuti barátnője 13 naptejet vitt magával

És ha már fényvédelem… Csuti egy olyan részletet is elárult, amin ő maga is meglepődött.

Mondok egy fontos adatot: Bius összesen 13 darab naptejet hozott magával! És végül tizenhatot hoztunk haza, mert még vettünk is hozzájuk hármat!

Bius azonban leszögezte, hogy nem véletlenül van ennyi napteje.

„Nem mindegyik ugyanaz! Van arcra, színezett, nem színezett, többféle faktor. Neked például ötvenes kell. Figyelek ezekre! Ő viszont gyakran unatkozik akkor, amikor napoznék. Félóránként előáll valami nagyon fontos kérdéssel a munkájával kapcsolatban. Grafika, hirdetés, szöveg, influenszerek… Teljes munkamódba kapcsol, és próbál engem is bevonni.”