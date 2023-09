„Fiatalabb nálam sokkal”: kibukott az igazság Csutiból a kedvesével kapcsolatban

Csuti elszólta magát! Mostantól nem titok, hogy már egy éve él szerelemben új kedvesével, Biankával. Az üzletember Instagram-sztorijába tett ki egy videót, amiben elhangzott a bűvös szám, amire igazán büszke lehet a páros, hiszen hosszú út vezetett odáig, mire Szabó Andrásra, azaz Csutira ismét rátalált a szerelem. Az üzletember és Sudár Bianka egy jó ideig próbálták titokban tartani kapcsolatukat. Sokáig sikerrel tették ezt, de egyre többen kezdtek arról pletykálni, hogy Csutinak bizony új kedvese van.

Csuti végül 8 hónappal ezelőtt, Hajdú Péter műsorában vallotta be, hogy valóban elrabolták a szívét.

„Nem budapesti lány, fiatalabb nálam sokkal, huszonhat éves lesz. Nagyon tetszik, hogy tanul, hogy a diplomája után a mesterképzését csinálja” – mesélte Hajdúnak Csuti, aki akkor azt is elmondta, hogy kapcsolatuk egy ártalmatlan üzenetváltással kezdődött, de szerelem lett belőle.

Bár Csuti beleszeretett Biankába, nem akarta a fontos döntéseket elhamarkodni. Kulcsár Edinával való közös gyermekeit is csak hosszabb idő után mutatta be kedvesének.

Szeretnék eljutni a kapcsolatnak olyan fázisába, amikor már biztosak az érzelmeink. Nagy útkeresés volt ez az év, talán én is egy kicsit óvatosabb lettem

– mesélte korábban az üzletember.

Szinte mindent együtt csinál Csuti és Bianka Fotó: Markovics Gábor

Lebuktatták magukat

Bár Csuti többször is hangoztatta, hogy nem szeretné kedvese kilétét nyilvánosságra hozni, végül ő maga – akarva, vagy akaratlanul – rántotta le a leplet. Történt ugyanis, hogy Sudár Bianka egyik fotója alá Csuti egy szívecskével üzent, de még azután is kerülték a nyilvánosságot. Hosszú ideig egy közös fotó sem jelent meg róluk, de még rendezvényeken sem mutatkoztak együtt.

Édesanyja véleményét is kikérte Biankával kapcsolatban Fotó: Szabolcs László

Azóta viszont sok idő eltelt. A nyár elején Csuti már arról mesélt, hogy édesanyjának is bemutatta fiatal kedvesét. A két szerelmes össze is költözött, sőt egy kiskutyát, Fradikát is örökbe fogadták. Nemrég pedig, Párizsban jártak, ahol András egy gyűrűvel is megajándékozta Biankát. Azt viszont korábban a Borsnak kategorikusan kijelentette, az ékszer nem jegygyűrű, csupán egy ajándék, de a jövőben nem zárkózik el az újranősülés ötletétől.