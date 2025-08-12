Kovács Ákos már tudja, mit csinál 2028-ig, és most el is árulta

Az MCC Feszt 2025 első napján a magyar zenei élet ikonja, Kovács Ákos osztotta meg gondolatait a közönséggel a Mandiner YouTube-csatornáján. Szó esett a METROPOLISZ 2025 albumról, a 30 éves Indiántánc jubileumi újrakiadásáról, az őszi portréfilmről és a közelgő turnéról.

Kovács Ákos és zenekara sokat készült az őszi koncertszezonra (Fotó: Mirkó István)

Kovács Ákos lendületben – jubileumok, új album és jövőbeli tervek

Kovács Ákos idén is lendületben van: a 37 éve színpadon álló művész pályája egyik legmozgalmasabb időszakát éli. Az MCC Feszt első napján tartott beszélgetésen nemcsak Ákos koncertélményeiről, hanem jövőbeli terveiről is mesélt. Az idei ősz különösen sűrű lesz, hiszen minden hónapra jut nagyobb feladat, köztük a 30 éves Indiántánc jubileumi újrakiadása és az Ember maradj című portréfilm bemutatója.

A filmről elárulta, hogy nem vett részt aktívan az alkotási folyamatban:

Kértek tőlem beleszólást, de nem éltem ezzel a lehetőséggel. A filmet nem én csinálom magamról.

A korábbi évekhez hasonlóan most is hálával beszélt közönségéről, akik generációkon átívelően éneklik a jól ismert Kovács Ákos dalok sorait – sokszor már a szülők nyakában ülő gyerekek is együtt dalolják a refréneket.

Az újonnan kiadott METROPOLISZ 2025 album nemcsak a rajongók körében aratott sikert, hanem a hazai eladási listákat is vezette. Emellett Ákos ismét elnyerte „az év férfi előadója” címet, bizonyítva, hogy folyamatosan képes megújulni, miközben megőrzi saját, jellegzetes stílusát. Mint mondta, a dalszerzésben továbbra is az emberi kérdések és problémák foglalkoztatják:

Újfajta nyelvezetet, formát kell keresni. Az antik korban már ellőtték a legtöbb választ, de mindig van új megközelítés.

Már most tervezi a három év múlva esedékes „Ákos 60” jubileumi koncertet (Fotó: Mediaworks archív)

Generációkat összekötő dalok

A fesztiválokkal való kapcsolata az utóbbi években sokat változott. Korábban saját látványtechnikája miatt ritkán hívták, de ma már ez természetes, és nincs szükség magyarázkodásra. A közönséggel való kapcsolata pedig erősebb, mint valaha: a régi slágerek és az új Ákos dalszövegeket egyaránt énekli a közönség a koncerteken.

A jövőről is határozott elképzelései vannak. 2028-ra, 60. születésnapjára nagy jubileumi eseményekkel készül, feltéve, hogy egészsége és energiája kitart. Addig is, a rajongók biztosak lehetnek benne, hogy minden Ákos koncert új élményt tartogat, és az egyedi Ákos dalok továbbra is összekötik a generációkat.