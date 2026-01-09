Micsoda luxus: Eldobtunk az agyunk, amint megláttuk Kulcsár Edina férjének szülinapi tortáját

Január 8-án ünnepelte 29. születésnapját Kulcsár Edina férje, Varga Márk, azaz G.w.M. A rapper tehát a Bak jegyében született.

Kulcsár Edina férje, G.w.M 29 éves lett Fotó: Archív

Bár a Bak nem számít egy feltűnéskereső, kifelé élő csillagjegynek, G.w.M-ről azért köztudott, hogy imádja a luxust: a menő cuccoktól kezdve a méregdrága verdákig. Bizony, Kulcsár Edina és G.w.M szerelmük kezdete óta legalább három autót elfogyasztottak, bár kicsit nehéz követni az aktuális állomány alakulását. A neten persze arról is pletykálnak, hogy valójában egyik álomjárgány sem G.w.M tulajdona. Ezeket a kocsikat – állítólag – csak tartós bérletre veszik Edináék, ám ezt ők maguk még sosem erősítették meg.

Lényeg a lényeg: az újabb „üdvöske”, egy Mercedes-Maybach volt, amivel a rapper Instagram-sztoriban büszkélkedett el még tavaly augusztusban. Nos, az G.w.M szülinapján is kiderült, hogy a csodaverda még mindig a család tulajdona, és továbbra is szeretet és megbecsülés övezi.

A rapper tortáján ugyanis visszaköszönt az a bizonyos hollófekete Maybach, ami kiemelt fontosságú lehet G.w.M életében.

Kulcsár Edina gyermekeivel szívhez szóló szavakkal köszöntötte férjét

A családi ünneplést megörökítő Edina a következő sorokkal köszöntötte szerelmét az Instagramon:

„Isten éltessen, SZERELMEM! Ma téged ünneplünk. A férfit, a társat, az apát, az erőt a családunk mögött. Hálás vagyok minden egyes napért, amit veled élhetek meg. Azért, ahogy védsz, ahogy dolgozol értünk, és ahogy a legnehezebb pillanatokban is mellettünk állsz. Nem csak a szavaiddal, hanem a tetteiddel is. Büszke vagyok rád. Arra aki vagy, és arra, akivé még válni fogsz. A kitartásodra, az álmaidra, az erődre és a szívedre. Fantasztikus férj vagy, csodálatos apa, és egy olyan társ, akire mindig lehet számítani. Köszönöm, hogy a feleséged lehetek. Köszönöm, hogy a családunk biztonsága, szeretete és jövője neked nem teher, hanem küldetés. Ígérem, én is melletted leszek minden úton, minden harcban, minden csendes és hangos pillanatban.”