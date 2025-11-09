RETRO RÁDIÓ

„Életem szerelme” – közös fotón üzent G.w.M Kulcsár Edinának

A rapper három szóval fejezte ki, mit érez iránta.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.09. 14:00
Kulcsár Edina nem csak magáról szokott meg osztani különböző tartalmakat a közösségi oldalán. Előszeretettel tesz ki olyan képeket, ahol férjével, Varga Márk, művésznevén G.w.M látható.

Közös fotón üzent G.w.M Kulcsár Edinának Fotó: Szabolcs László

A korábbi szépségkirálynő most is egy ilyen képet tett közzé az Instagram-oldalán. A fotón az látható, amint a pár egy tükör előtt készít egy képet. Kulcsár Edina a bejegyzés leírásához mindössze két szív emojit tett.

Ám a kommentek között több hozzászóló mellett megjelent a rapper is, aki egyúttal megható sorokkal üzent is a feleségének.

Életem szerelme vagy

– írta kommentben G.w.M.

Íme a közös fotó a párról:

 

