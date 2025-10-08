„Maximálisan indokolt a beavatkozás” - műtét előtt áll a négygyermekes Kulcsár Edina, mit szól ehhez G.w.M?

Kulcsár Edina a közelmúltban remek formába került negyedik gyermeke, a kis Dion születése után. Az egykori szépségkirálynő nem kevesebb mint 20 kilótól szabadult meg, ami figyelemre méltó teljesítmény, ugyanakkor van egy kevésbé előnyös "mellékhatása".

Kulcsár Edina gyermekeire a legbüszkébb (Fotó: Mediaworks archívum)

Ez pedig nem más, mint a fogyás után feleslegessé vált bőr, ami bizony hajlamos makacsul ott maradni a hasi tájékon, bármit is teszünk. Kulcsár Edina is hasonló cipőben jár, ez derült ki legalábbis a 24 órán át elérhető Instagram kérdezz-felelekből. Edina ugyanis egy követője érdeklődésére elárulta, hogy megfordult-e a fejében, hogy hasplasztikát végeztessen négy gyermek szülése után. Kiderült, hogy az egykori szépségkirálynő nincs teljesen megelégedve a testével a fogyása után sem, ezért hamarosan kés alá szeretne feküdni, hogy a felesleges bőrt eltávolíttassa egy szakemberrel.

„Olyannyira megfordult a fejemben, hogy 14-én megyek a konzultációra. Nem hordok haspólókat, így nem láthattátok, hogy néz ki a hasam, de maximálisan indokolt a beavatkozás” – vallotta be G.w.M felesége a közösségi médiában.

Természetesen az csak a konzultáció után derül ki, hogy mikor kerül sor a hasplasztikára.

Kulcsár Edina műtétje: mit kell tudni a hasplasztikáról?

A hasplasztika, más néven abdominoplasztika, egy olyan sebészeti beavatkozás, amely során a has bőrének és zsírszövetének feleslegét eltávolítják, valamint a hasfal izmait is megerősítik vagy megfeszítik. Ez az eljárás leginkább azoknak ajánlott, akiknél a has bőre meglazult, petyhüdt, vagy a hasfal izmai szétnyíltak (például terhesség vagy nagy súlyvesztés után).

Célja

Esztétikai: feszes, lapos has elérése, a megereszkedett bőr eltávolítása

Funkcionális: a hasfal izmainak megerősítése, amely javíthatja a testtartást és csökkentheti a hátfájást

Kiknek ajánlott?

- Akiknél a has bőre meglazult, különösen szülés vagy jelentős fogyás után

- Akiknél a hasfal izmai szétnyíltak (rectus diastasis)

- Akik jó általános egészségi állapotban vannak és stabil testsúlyuk van

Milyen típusai vannak?

- Teljes hasplasztika: a has alsó és felső részén is eltávolítják a felesleges bőrt, és az izmokat is megfeszítik