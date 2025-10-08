RETRO RÁDIÓ

„Maximálisan indokolt a beavatkozás” - műtét előtt áll a négygyermekes Kulcsár Edina, mit szól ehhez G.w.M?

Az egykori szépségkirálynő maga vállalkozott a beavatkozásra, hamarosan konzultációra megy. Kulcsár Edina ugyanis még mindig nem elégedett a testével.

Megosztás
Szerző: Doris
Létrehozva: 2025.10.08. 19:20
testsúly G.w.M hasplasztika Kulcsár Edina

Kulcsár Edina a közelmúltban remek formába került negyedik gyermeke, a kis Dion születése után. Az egykori szépségkirálynő nem kevesebb mint 20 kilótól szabadult meg, ami figyelemre méltó teljesítmény, ugyanakkor van egy kevésbé előnyös "mellékhatása".

Kulcsár Edina
Kulcsár Edina gyermekeire a legbüszkébb (Fotó: Mediaworks archívum) 

Ez pedig nem más, mint a fogyás után feleslegessé vált bőr, ami bizony hajlamos makacsul ott maradni a hasi tájékon, bármit is teszünk. Kulcsár Edina is hasonló cipőben jár, ez derült ki legalábbis a 24 órán át elérhető Instagram kérdezz-felelekből. Edina ugyanis egy követője érdeklődésére elárulta, hogy megfordult-e a fejében, hogy hasplasztikát végeztessen négy gyermek szülése után. Kiderült, hogy az egykori szépségkirálynő nincs teljesen megelégedve a testével a fogyása után sem, ezért hamarosan kés alá szeretne feküdni, hogy a felesleges bőrt eltávolíttassa egy szakemberrel.

„Olyannyira megfordult a fejemben, hogy 14-én megyek a konzultációra. Nem hordok haspólókat, így nem láthattátok, hogy néz ki a hasam, de maximálisan indokolt a beavatkozás” – vallotta be G.w.M felesége a közösségi médiában.

Természetesen az csak a konzultáció után derül ki, hogy mikor kerül sor a hasplasztikára.

Kulcsár Edina műtétje: mit kell tudni a hasplasztikáról?

A hasplasztika, más néven abdominoplasztika, egy olyan sebészeti beavatkozás, amely során a has bőrének és zsírszövetének feleslegét eltávolítják, valamint a hasfal izmait is megerősítik vagy megfeszítik. Ez az eljárás leginkább azoknak ajánlott, akiknél a has bőre meglazult, petyhüdt, vagy a hasfal izmai szétnyíltak (például terhesség vagy nagy súlyvesztés után).

Célja

Esztétikai: feszes, lapos has elérése, a megereszkedett bőr eltávolítása

Funkcionális: a hasfal izmainak megerősítése, amely javíthatja a testtartást és csökkentheti a hátfájást

Kiknek ajánlott?

- Akiknél a has bőre meglazult, különösen szülés vagy jelentős fogyás után

- Akiknél a hasfal izmai szétnyíltak (rectus diastasis)

- Akik jó általános egészségi állapotban vannak és stabil testsúlyuk van

Milyen típusai vannak?

- Teljes hasplasztika: a has alsó és felső részén is eltávolítják a felesleges bőrt, és az izmokat is megfeszítik

- Mini hasplasztika: csak a has alsó részén történik beavatkozás, kisebb mértékű bőrfelesleg esetén

A műtét menete

- Altatásban végzik

- A sebész egy hosszabb metszést ejt a szeméremdomb fölött, majd eltávolítja a felesleges bőrt és zsírt

- A hasfal izmait összehúzzák, ha szükséges

- Végül a bőrt visszavarrják, és a sebet zárják

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu