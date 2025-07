Csúnyán beszóltak Kulcsár Edinának: „Ezzel a lábbal, hogy is lehetett szépségkirálynő”

Kulcsár Edina, a 2011-es Miss World Hungary győztese és az egyik legismertebb magyar modell, aki az elmúlt években anyaként és influenszerként is nagy népszerűségre tett szert, ismét a figyelem középpontjába került. Legújabb Instagram-posztjában egy meghitt, nyárias pillanatot osztott meg kisfiával, amint a medence partján játszanak. Edina a tőle megszokott természetes, laza stílusban, smink nélkül mutatta meg magát, ami még hitelesebbé tette a posztot.

Szépségét nemcsak a kifutókon, hanem a közösségi médiában is elismerik, ahol több százezer ember követi mindennapjait. Fotó: Metropol

Az egykori szépségkirálynő mindig is arról volt híres, hogy nyíltan beszél a nőiességről, anyaságról és a testkép elfogadásáról, inspirálva ezzel követőit. Szépségét nemcsak a kifutókon, hanem a közösségi médiában is elismerik, ahol több százezer ember követi mindennapjait.

A fotóhoz -, amit ide kattintva tekinthetsz meg - érkező kommentek többsége szeretetteljes és támogató volt: „Imádom, hogy nem félsz megmutatni a valódi önmagad”, vagy „Gyönyörű vagy, Edina, és a kisfiad is szerencsés, hogy ilyen anyukája van.”

Sajnos azonban nem maradtak el a bántó, testkritikus megjegyzések sem, amelyek főként Edina lábát vették célba. Egy kommentelő például így fogalmazott:

„Ezzel a lábbal hogy is lehetett szépségkirálynő… most akárhogy is szült meg minden, de így ennyire nem deformálódik el a lábszár.”

Az ilyen durva kritikák miatt több követő is kiállt Edina mellett: „Szégyelljétek magatokat, hogy anyaként támadtok valakit a teste miatt!”: írta egy felhasználó. Mások azt hangsúlyozták, hogy pont az ilyen megjegyzések teszik sok nő életét nehézzé, és megmutatják, miért olyan fontos a testpozitív szemlélet.