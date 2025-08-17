A Kálvin térnél látták utoljára: eltűnt egy 13 éves kislány

Nagy erőkkel keresik a rendőrök.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság 01070-157/236/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó 13 éves lány ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. augusztus 14-én a Budapest, Kálvin térről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik a mintegy 170 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú lányt. Eltűnésekor fehér színű pólót, rajta Stitch figura, kék színű farmer rövidnadrágot, és fehér szandált viselt. Egy maci emblémával ellátott, futtatott aranynyakláncot és kis méretű, kerek, gyöngy színű fülbevalót hord.
A keresett 13 éves kislány fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt személy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
