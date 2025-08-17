A Kálvin térnél látták utoljára: eltűnt egy 13 éves kislány

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság 01070-157/236/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó 13 éves lány ügyében.

Ha láttad az eltűnt kislányt, azonnal hívd a112-t! (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. augusztus 14-én a Budapest, Kálvin térről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik a mintegy 170 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú lányt. Eltűnésekor fehér színű pólót, rajta Stitch figura, kék színű farmer rövidnadrágot, és fehér szandált viselt. Egy maci emblémával ellátott, futtatott aranynyakláncot és kis méretű, kerek, gyöngy színű fülbevalót hord.

A keresett 13 éves kislány fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.