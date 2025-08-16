Kész csoda: 3 nap után élve mentették ki a szakadékba esett 13 éves fiút

A 13 éves Dakota "Cody" Trenkle nagymamája háza környékén gördeszkázott az amerikai Goose Creek Lake városában, amikor megtörtént az elképzelhetetlen: a fiú balesetet szenvedett a gördeszkával és a ház közelében lévő, 70 méter mély szakadékba zuhant.

Dakota három napig feküdt a szakadék alján / Fotó: GoFundMe

A fiú három napig feküdt a szakadék alján víz és étel nélkül. A kereső alakulatok kutyák segítségével találták meg a csapdába esett fiút, akit helikopterrel kellett kiemelni a hasadékból.

Dakotát mesterséges kómába kellett helyezni, hogy legyen esélye a túlélésre. A gyerek édesanyja két héten keresztül ült a fia kórházi ágya mellett, amikor csoda történt: a fiú elégé megerősödött ahhoz, hogy két hét után eltávolítsák a lélegeztetőgépet.

Az édesanya könnyek között elevenítette fel a pillanatot, amikor a kereső alakulatok a családtagokkal kiegészítve megtalálták a gyereket:

Halottam a testvérem hangját a rádióban, ahogy azt mondja: "Megtaláltuk, megtaláltuk, életben van." Könnyekben törtem ki az utca közepén, hisztérikus sírásba kezdtem, próbáltam eljutni hozzá.

A fiú súlyosan dehidratált volt, de állapota gyorsan javul, nemsokára egy rehabilitációs létesítménybe szállítják. Az édesanya optimistán gondolkodik, a fiúra még várhat egy műtét, de összességében gyorsan gyógyul.

Dakota sűrű bokrok közé zuhant, a növények eltakarták a fiú testét és megvédték az eszméletlen gyereket a tűző napsütéstől. Dakota pár centi vízben feküdt, ami segítette a lehűlésben és a testhőmérséklete megtartásában a nyári hőségben. Ezek a tényezők megakadályozták, hogy a 13 éves súlyosabb sérüléseket szenvedjen el - írja a Mirror.