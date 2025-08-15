"Ő volt a családunk támasza" - Félig nyers csirkét evett a hotelben, tragédiába fulladt a nyaralás

A 70 éves férfi, Leslie Green születésnapja megünneplésekor halálosan megbetegedett, miután nyers csirkehúst fogyasztott el a hotel büféjében. Özvegye most szívszorító üzenetet osztott meg.

Wife's agonising statement as husband dies from 'half-cooked hotel chicken'https://t.co/6hHtQJ1DhH — The Mirror (@DailyMirror) August 14, 2025

A férfi életét már nem lehetett megmenteni

A család az ősz folyamán a négycsillagos Occidental Jandia Playa szállodába utazott Fuerteventurára. Az utazás második hetében, október 9-én Leslie súlyosan rosszul lett. Hasmenés és kiszáradás kínozta, állapota gyorsan romlott, végül mesterséges kómába helyezték. November 4-én, nem sokkal azután, hogy lekapcsolták a gépekről, elhunyt. A halottkém szerint halálát többszervi elégtelenség és szepszis okozta, melynek hátterében szalmonella-fertőzés állt.

Felesége, Julie Green – 38 év házasság után – könnyeivel küszködve emlékezett vissza a The Mirror cikkében;

Leírhatatlan, min mentünk keresztül az elmúlt hónapokban. Leslie szerető férj és apa volt, a legjobb barátom. Még mindig nem tudom felfogni, hogy elmentünk nyaralni, de Leslie már nem tért haza. Ő volt a családunk támasza, akire mindig számíthattunk.

Julie maga is súlyosan megbetegedett, a 60. születésnapját kórházban töltötte Salmonella-fertőzés miatt. Elmondása szerint kizárólag a hotel büféjéből ettek. Volt, hogy langyos carbonara szószt kaptak, máskor pedig nem eléggé megsütött csirkét. Azt is állítja, hogy friss ételt kevertek az állott fogásokhoz, és a személyzet nem mindig mosott kezet.

A szállodát üzemeltető Barceló Hotel Group augusztus 13-án reagált egy közleményben, miszerint mély részvétét fejezte ki, ugyanakkor közölte, hogy az elmúlt 12 hónapban nem mutattak ki Salmonellát a hotelben. Hangsúlyozták, hogy szigorú élelmiszer biztonsági protokollt követnek, rendszeres belső és független külső auditokkal.

A tragédia a Jet2 által szervezett utazás során történt. A légitársaság az ügy jogi jellege miatt nem kívánt részletesen nyilatkozni, de együttérzését fejezte ki a családnak.